به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در این احکام، یعقوب گویلیان را به‌عنوان سرپرست معاونت گردشگری و بهزار سالاری را به‌عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان منصوب کرد.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به تفکیک حوزه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری و ایجاد دو معاونت مستقل در ساختار این اداره‌کل، اظهار کرد: این اقدام با هدف تمرکز تخصصی‌تر بر ماموریت‌ها، ارتقای سطح برنامه‌ریزی و پیگیری موثرتر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در هر یک از این حوزه‌ها انجام شده است.



وطن‌دوست همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان معاونت‌ها، تسریع در روند جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری استان برای توسعه این بخش تاکید کرد و افزود: امیدواریم با ایجاد ساختار جدید، زمینه برای توسعه متوازن گردشگری، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان بیش از پیش فراهم شود.

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