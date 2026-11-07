۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰

همکاری داریوش فرهنگ با نیما مهدیان

همکاری داریوش فرهنگ با نیما مهدیان

داریوش فرهنگ کارگردان تئاتر و سینما، در مستند بلند «ثبت با سند برابر است» با نیما مهدیان همکاری کرده است.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم، «ثبت با سند برابر است» که در روزهای جنگ رمضان تصویربرداری شده، از منظری متفاوت به این رویداد و حوادث آن روزها، پرداخته است. این مستند بلند، ۴۷ روز تصویربرداری داشته است. در سکانس‌هایی از فیلم، از صدای داریوش فرهنگ استفاده شده است.

«ثبت با سند برابر است» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» است.

عوامل این مستند عبارتند از تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: نیما مهدیان، تصویربرداری: سعید ستاری، مهدی صابردرویش و نیما مهدیان، تدوین: فرشاد اکتسابی، با صدای داریوش فرهنگ، صداگذاری: گیسو آزادروش، مدیر تولید: حامد حریرفروش، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

نیما مهدیان پیشتر مستندهای «راش»، «یک وجب خاک»، «آن مرد با اتوبوس آمد» و ... را کارگردانی کرده است.

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کد خبر 1405081601181
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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