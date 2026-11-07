سخنگوی دولت: رقم کالابرگ بیش از ۳۰ میلیون نفر به افزایش ۵۰ درصدی رسیده است

به گزارش میراث آریا، فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: برای بیش از ۳۰ میلیون نفر از افرادی که واجد شرایط بودند، رقم اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کرده و این افزایش به ۵۰ درصد رسیده است.

او با بیان اینکه دولت درصدد اصلاح شیوه توزیع حمایت‌های معیشتی است، افزود: در راستای گسترش رویکرد عدالت‌محور دولت، اصلاحاتی با هدف رساندن کالابرگ به افرادی که میزان محرومیت بیشتری دارند، در دستور کار است.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت تناسب میان منابع و تعهدات دولت تصریح کرد: همه باید دقت کنیم میزان مطالبات را با میزان دارایی‌ها هماهنگ کنیم؛ چراکه تمام تلاش دولت بر حفظ معیشت مردم و صیانت از قدرت خرید خانوارها متمرکز است.

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