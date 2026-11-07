۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹

سخنگوی دولت: رقم کالابرگ بیش از ۳۰ میلیون نفر به افزایش ۵۰ درصدی رسیده است

سخنگوی دولت: رقم کالابرگ بیش از ۳۰ میلیون نفر به افزایش ۵۰ درصدی رسیده است

سخنگوی دولت از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای بیش از ۳۰ میلیون نفر از مشمولان خبر داد و گفت: در راستای گسترش رویکرد عدالت‌محور دولت، اصلاحاتی با هدف رساندن کالابرگ به افرادی که محرومیت بیشتری دارند، در دستور کار قرار دارد.

به گزارش میراث آریا، فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: برای بیش از ۳۰ میلیون نفر از افرادی که واجد شرایط بودند، رقم اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کرده و این افزایش به ۵۰ درصد رسیده است. 

او با بیان اینکه دولت درصدد اصلاح شیوه توزیع حمایت‌های معیشتی است، افزود: در راستای گسترش رویکرد عدالت‌محور دولت، اصلاحاتی با هدف رساندن کالابرگ به افرادی که میزان محرومیت بیشتری دارند، در دستور کار است. 

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت تناسب میان منابع و تعهدات دولت تصریح کرد: همه باید دقت کنیم میزان مطالبات را با میزان دارایی‌ها هماهنگ کنیم؛ چراکه تمام تلاش دولت بر حفظ معیشت مردم و صیانت از قدرت خرید خانوارها متمرکز است.

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کد خبر 1405081601182
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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