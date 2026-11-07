به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی با اشاره به برگزاری جلسه میز تخصصی رسیدگی به برگزاری تورهای غیرمجاز در استان البرز اظهار کرد: با توجه به تأکید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت ساماندهی تورهای گردشگری و مقابله با فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی، تلاش کردیم با برگزاری این جلسه، ضمن بررسی وضعیت موجود، سازوکار مشخصی برای پیشگیری از تخلفات و برخورد مؤثر با متخلفان تعریف کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: این جلسه با حضور نمایندگان بخش‌های حراست و حقوقی اداره‌کل و همچنین رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شد و در آن، ابعاد مختلف فعالیت تورهای غیرمجاز، نحوه شناسایی آن‌ها و چگونگی پیگیری تخلفات مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول بیان کرد: نخستین اقدام در این زمینه، مکاتبه با رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای و ابلاغ مجدد بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به برگزاری تورهای مجاز است تا این ضوابط به تمامی اعضا و زیرمجموعه‌های آن‌ها، اعم از راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، اطلاع‌رسانی شود. همچنین مقرر شده است تشکل‌ها پس از انجام اطلاع‌رسانی گسترده، گزارش اقدامات خود را به اداره‌کل ارائه کنند.

او با بیان اینکه این اقدام زمینه پیگیری حقوقی و قانونی تخلفات احتمالی را نیز فراهم می‌کند، گفت: پس از ابلاغ ضوابط و دریافت گزارش تشکل‌ها، موضوع طی مکاتبه‌ای به دادستانی اعلام خواهد شد تا در صورت مشاهده و احراز فعالیت‌های غیرمجاز، همکاری دستگاه‌های مسئول برای برخورد با متخلفان فراهم شود.

این مسئول توضیح داد: در این مسیر، استفاده از ظرفیت پلیس فتا، اداره نظارت بر اماکن عمومی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز مورد توجه قرار دارد تا چنانچه تبلیغات یا فعالیت مشکوکی در فضای مجازی و خارج از چارچوب مجوزهای قانونی مشاهده شد، امکان بررسی و پیگیری آن با همکاری مراجع ذی‌صلاح وجود داشته باشد.

زینالی با تأکید بر اینکه مقابله با تورهای غیرمجاز صرفاً به نظارت بر فعالان دارای مجوز محدود نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این است که بخشی از برگزارکنندگان تورهای غیرمجاز اساساً در زمره فعالان رسمی صنعت گردشگری قرار ندارند و هیچ مجوزی از اداره‌کل دریافت نکرده‌اند؛ برای مثال، ممکن است فردی که فعالیت اصلی او در حوزه‌ای کاملاً متفاوت است، از جمله مربی یک باشگاه ورزشی، بدون برخورداری از مجوزهای لازم اقدام به تبلیغ و برگزاری تور کند. طبیعتاً شناسایی چنین افرادی از طریق سازوکارهای معمول نظارت بر دفاتر و راهنمایان دارای مجوز امکان‌پذیر نیست و به همکاری گسترده‌تر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

او ابراز کرد: به همین دلیل، در سازوکار جدید تلاش شده است نقش تشکل‌های حرفه‌ای در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک پررنگ‌تر شود. بر این اساس، فعالان این حوزه در صورت مشاهده تبلیغات مشکوک در صفحات مجازی یا اطلاع از برگزاری تورهای خارج از ضوابط، موضوع را به تشکل مربوطه اعلام می‌کنند تا پس از بررسی و راستی‌آزمایی، موارد برای پیگیری به اداره‌کل منعکس شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به تفاوت نحوه برخورد با تخلفات فعالان دارای مجوز و افراد فاقد مجوز بیان کرد: در مواردی که تخلف از سوی دفاتر خدمات مسافرتی یا راهنمایان گردشگری دارای مجوز صورت بگیرد، اداره‌کل مطابق مقررات با آن‌ها برخورد می‌کند. این تخلفات ممکن است مربوط به رعایت نکردن جزئیات دستورالعمل‌ها باشد؛ برای نمونه، راهنمای گردشگری باید در چارچوب ضوابط با یک دفتر خدمات مسافرتی قرارداد داشته باشد، اما گاهی بدون رعایت این الزام به‌صورت مستقل اقدام به برگزاری تور می‌کند. در چنین مواردی، متناسب با نوع و میزان تخلف، اخطار، تعلیق فعالیت یا پلمب دفتر در دستور کار قرار می‌گیرد.

زینالی افزود: اما زمانی که برگزارکننده تور خارج از مجموعه فعالان مجاز گردشگری باشد و اساساً مجوزی برای این فعالیت نداشته باشد، موضوع از طریق مکاتبه و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری است. اگرچه پیش از این نیز مواردی از این دست پیگیری شده، اما اکنون به دنبال آن هستیم که این اقدامات از حالت موردی خارج شود و در قالب یک فرایند مشخص، مستمر و قابل ارزیابی دنبال شود.

این مسئول یکی از دلایل گرایش برخی افراد به برگزاری تورهای غیرمجاز را تمایل به عبور از فرایندهای قانونی فعالیت در این حوزه دانست و گفت: فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان راهنمای گردشگری مستلزم گذراندن دوره‌های آموزشی و دریافت کارت معتبر است. همچنین راهنما برای برگزاری قانونی تور باید با دفاتر خدمات مسافرتی قرارداد داشته باشد و در چارچوب ضوابط فعالیت کند. این فرایندها ممکن است برای برخی افراد زمان‌بر باشد یا تمایلی به پذیرش تعهدات و هزینه‌های همکاری با دفاتر نداشته باشند؛ در نتیجه ترجیح می‌دهند خارج از چارچوب قانونی اقدام به برگزاری تور کنند.

زینالی تأکید کرد: هدف از تدوین این سازوکار، تنها برخورد با تخلفات پس از وقوع نیست، بلکه اولویت اصلی، پیشگیری از شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمجاز، افزایش آگاهی فعالان حوزه گردشگری نسبت به مسئولیت‌های قانونی و ایجاد هماهنگی میان تشکل‌های حرفه‌ای و دستگاه‌های مسئول است تا بتوان با شناسایی به‌موقع تخلفات، از گسترش فعالیت‌های خارج از ضوابط جلوگیری کرد.

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