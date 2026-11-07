به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: نشست هم اندیشی معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان با حضور مدیرکل، رییس اداره حراست، فرمانده یگان حفاظت و کارشناسان گردشگری این اداره کل و رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان زاهدان در سالن جلسات شهدای میناب موزه جنوب شرق برگزار شد.

معاون گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: این نشست در راستای تقویت مدیریت یکپارچه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای هرچه بهترسطح خدمات ارائه شده به مسافران و با هدف هم‌راستا شدن برنامه‌های عملیاتی جهت بهبود کیفیت خدمات در اماکن گردشگری و عمومی برگزار شد.

او گفت: محور اصلی گفت‌وگوها در این جلسه، بر ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اداره کل میراث فرهنگی و نهادهای نظارتی برای استانداردسازی فرآیندها و ایجاد محیطی منظم و آرام برای گردشگران متمرکز بود و در این نشست، راهکارهای لازم برای تسهیل امور مسافران و ارتقای سطح کیفیت در اماکن گردشگری استان سیستان و بلوچستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان بر ضرورت تعامل مستمر میان واحدهای نظارتی، حفاظتی و اجرایی اداره کل تأکید شد تا از طریق مدیریت هوشمندانه اماکن، تجربه‌ای مطلوب، ایمن و باکیفیت برای تمامی گردشگران در پهنای استان سیستان و بلوچستان رقم زده شود.

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