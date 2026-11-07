به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی اظهار کرد: آزمون جامع گردشگری روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده، استان البرز با ۱۹۵ فراگیر تأییدشده نهایی، در میان ۳۰ استان کشور رتبه چهارم را از نظر تعداد شرکت‌کنندگان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: فراگیران پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی و طی مراحل مربوط به تأیید سوابق آموزشی، امکان حضور در آزمون جامع را پیدا می‌کنند و این آزمون یکی از مراحل مهم ارزیابی دانش و صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان فعالیت در حوزه گردشگری است.

این مسئول با اشاره به فرآیند برگزاری این دوره از آزمون ادامه داد: ثبت‌نام متقاضیان از ۲۵ مهرماه آغاز شده و تا ۱۴ آبان‌ماه ادامه داشته است و فرآیند اجرایی آزمون نیز با نظارت دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دنبال می‌شود.

او تصریح کرد: انتخاب مجری برگزاری آزمون از طریق فراخوان و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود و نظارت بر فرآیند اجرایی و رعایت ضوابط برگزاری، از بخش‌های مهم این فرآیند است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تأکید بر اهمیت آموزش نیروی انسانی در صنعت گردشگری گفت: کیفیت خدمات گردشگری ارتباط مستقیمی با دانش، مهارت و توانمندی نیروی انسانی دارد و آموزش‌های تخصصی می‌توانند زمینه ارتقای سطح خدمات و افزایش آمادگی حرفه‌ای فعالان این صنعت را فراهم کنند.

زینالی خاطرنشان کرد: آزمون جامع گردشگری فرصتی برای ارزیابی آموخته‌های فراگیران و سنجش میزان آمادگی آنان برای ورود به عرصه فعالیت حرفه‌ای است و نتایج آن می‌تواند در بررسی وضعیت آموزش‌های تخصصی و ظرفیت نیروی انسانی حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

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