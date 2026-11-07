نخستین جشنواره گردشگری زعفران شهرستان میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی روز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جشنواره گردگشری زعفران در روستای گلستان واقع در بخش کالپوش، اظهار کرد: این برنامه که با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، فرصتی ارزشمند برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری و محصولات بومی این منطقه فراهم آورد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی میامی با تشریح جزئیات این رویداد گفت: در جریان این جشنواره، علاوه بر نمایش شکوه و زیبایی گل‌های زعفران، غرفه‌های ویژه‌ای برای فروش زعفران باکیفیت روستای گلستان که از سوغات ارزشمند منطقه به شمار می‌رود، برپا شد تا گردشگران بتوانند مستقیماً از محصولات اصیل این روستا خرید کنند.

او با اشاره به تنوع برنامه‌های اجرا شده در این روز افزود: این جشنواره تنها به نمایش محصولات کشاورزی محدود نشد، بلکه با برگزاری مراسم آیینی و اجرای موسیقی سنتی «سشنتی»، فضای فرهنگی و معنوی خاصی را برای بازدیدکنندگان ایجاد کرد که منجر به افزایش شور و نشاط اجتماعی در میان اهالی و گردشگران شد.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نخستین جشنواره زعفران در روستای گلستان، گامی مهم در راستای برندسازی محصولات بومی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری بخش کالپوش است که می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و رونق صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان میامی شود.

انتهای پیام/