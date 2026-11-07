به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گروه گردشگری خانه اندیشمندان علوم انسانی، آیین نکوداشت مهندس علی‌اصغر امیری، بنیان‌گذار هتل‌های زنجیره‌ای اسپیناس، را با عنوان «کارآفرین بزرگ و ایران‌دوست» برگزار می‌کند.

این آیین با هدف پاسداشت جایگاه کارآفرینی و تجلیل از تلاش‌های فعالان اثرگذار در عرصه اقتصادی کشور، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

در این مراسم، جمعی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، دانشگاه و مدیریت کشور حضور خواهند داشت و ابعاد مختلف فعالیت‌های حرفه‌ای و کارآفرینانه علی‌اصغر امیری و نقش او در توسعه کسب‌وکار و صنعت هتلداری ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، کیوان ساکت، استاد موسیقی، با اجرای تکنوازی و شاهنامه‌خوانی در این آیین حضور خواهد داشت.

همچنین سیدمحمد بهشتی، محمدحسین پاپلی‌یزدی، حسین سلاح‌ورزی، اصغر نبیل، ماریو کاندیاس و بهمن‌زاد پورخداداد از جمله استادان و چهره‌هایی هستند که حضور و سخنرانی آنان در این مراسم اعلام شده است.

این آیین چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سالن قلم برگزار می‌شود.

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