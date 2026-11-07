۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳

آیین نکوداشت علی‌اصغر امیری، بنیان‌گذار هتل‌های زنجیره‌ای اسپیناس، برگزار می‌شود

آیین نکوداشت علی‌اصغر امیری، بنیان‌گذار هتل‌های زنجیره‌ای اسپیناس، برگزار می‌شود

آیین نکوداشت مهندس علی‌اصغر امیری، کارآفرین و بنیان‌گذار هتل‌های زنجیره‌ای اسپیناس، با عنوان «کارآفرین بزرگ و ایران‌دوست» و با حضور جمعی از چهره‌های برجسته علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گروه گردشگری خانه اندیشمندان علوم انسانی، آیین نکوداشت مهندس علی‌اصغر امیری، بنیان‌گذار هتل‌های زنجیره‌ای اسپیناس، را با عنوان «کارآفرین بزرگ و ایران‌دوست» برگزار می‌کند.

این آیین با هدف پاسداشت جایگاه کارآفرینی و تجلیل از تلاش‌های فعالان اثرگذار در عرصه اقتصادی کشور، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

در این مراسم، جمعی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، دانشگاه و مدیریت کشور حضور خواهند داشت و ابعاد مختلف فعالیت‌های حرفه‌ای و کارآفرینانه علی‌اصغر امیری و نقش او در توسعه کسب‌وکار و صنعت هتلداری ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، کیوان ساکت، استاد موسیقی، با اجرای تکنوازی و شاهنامه‌خوانی در این آیین حضور خواهد داشت.

همچنین سیدمحمد بهشتی، محمدحسین پاپلی‌یزدی، حسین سلاح‌ورزی، اصغر نبیل، ماریو کاندیاس و بهمن‌زاد پورخداداد از جمله استادان و چهره‌هایی هستند که حضور و سخنرانی آنان در این مراسم اعلام شده است.

این آیین چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سالن قلم برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405081601189
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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