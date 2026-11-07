به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کتاب «نگاهی به زندگی و آثار علامه سیدخلف موسوی مشعشعی» با موضوع بررسی زندگی، جایگاه علمی و اجتماعی و نقش تاریخی این شخصیت در بنیان‌گذاری شهر خلف‌آباد (رامشیر کنونی)، به قلم نصرالله احمدی‌مهر منتشر شد.

این کتاب که از سوی انتشارات کتاب‌شناسی شیعه در قم به چاپ رسیده، در قطع رقعی، ۱۸۴ صفحه مصور و با جلد شومیز در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

اثر حاضر در سه بخش تدوین شده است. بخش نخست با بهره‌گیری از پژوهش‌های معاصر و مطالعات انجام‌شده درباره حکومت مشعشعیان، به بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره تاریخی می‌پردازد تا زمینه‌های شکل‌گیری شخصیت علمی و اجتماعی علامه سیدخلف را در بستر تاریخی زمانه او ترسیم کند.

بخش دوم کتاب به بررسی آثار علمی علامه سیدخلف و فرزندش سیدعلی اختصاص دارد. نویسنده در تدوین این بخش از نسخه‌های خطی عربی موجود بهره گرفته است؛ نسخه‌هایی که برخی از آن‌ها به دلیل آسیب‌دیدگی یا افتادگی اوراق، نیازمند بررسی و دقت بیشتر بوده‌اند. ازاین‌رو، استخراج مطالب و ترجمه گزارش‌ها با رعایت ملاحظات و احتیاط علمی انجام شده است.

بخش سوم نیز به نقش علامه سیدخلف در بنیان‌گذاری و توسعه شهر خلف‌آباد، رامشیر امروزی، می‌پردازد. در این بخش با اتکا به منابع دینی و تاریخی قرون یازدهم و دوازدهم هجری، به‌ویژه روایت‌های نزدیک به زمان وقوع رویدادها، موضوعاتی همچون مهاجرت علامه سیدخلف، اقدامات عمرانی او و چگونگی شکل‌گیری هویت دینی و اجتماعی شهر مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب «نگاهی به زندگی و آثار علامه سیدخلف موسوی مشعشعی» تلاشی برای بازشناسی یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ منطقه و مستندسازی بخشی از پیشینه تاریخی، علمی و اجتماعی رامشیر به شمار می‌رود؛ اثری که می‌تواند در شناخت ریشه‌های تاریخی و هویت فرهنگی این شهر مورد توجه پژوهشگران تاریخ محلی، علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و مطالعات حکومت مشعشعیان قرار گیرد.

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