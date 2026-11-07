به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه، نمایش «خاک‌نشینان» در حالی از ۱۹ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود که بانوان، نقش محوری در شکل‌گیری و اجرای این اثر تاریخی و مذهبی بر عهده دارند؛ تجربه‌ای که توانمندی زنان در پیشبرد یک فعالیت هنری گروهی با محوریت مفاهیم دینی و تاریخی را به نمایش می‌گذارد.



این اثر به نویسندگی امیرحسین آلادپوش و سید مرتضی هاشمی گلپایگانی و کارگردانی ثمین علما، با تهیه‌کنندگی گروه فرهنگی هنری ریاحین اجرا می‌شود.

از نکات قابل توجه آنکه عوامل این اثر همه از بانوان هستند.



«خاک‌نشینان» با روایتی از حوادث صدر اسلام، مفاهیمی همچون ایمان، مسئولیت اخلاقی، انتخاب و ایستادگی در راه حقیقت را دنبال می‌کند. این نمایش می‌کوشد در کنار بازخوانی بخشی از تاریخ اسلام، ظرفیت هنر نمایش را برای انتقال مفاهیم اعتقادی و انسانی به مخاطب به کار گیرد. در اجرای این اثر، بازیگری در کنار گروه حرکت و همسرایی، در شکل‌گیری روایت نمایشی نقش دارد.



در این اثر، سحر محتشم، نرگس کرباسچی، یاسمین شمس‌الاحرار، نرگس سادات صدر حسینی و مریم سادات خرازی به ایفای نقش می‌پردازند.

اجرای «خاک‌نشینان» به‌طور اختصاصی ویژه بانوان است و از ۱۹ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در فرهنگ‌سرای نیاوران روی صحنه می‌رود. علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از طریق سامانه تیوال https://www.tiwall.com/p/khak.neshin تهیه کنند.

کادر اصلی ریاحین را بانوان تشکیل می‌دهند؛ گروهی که در ششمین سال فعالیت مستمر خود در حوزه تئاتر آیینی، همچنان تولید و اجرای آثار نمایشی با مضامین دینی و تاریخی را دنبال می‌کند. از مدیریت و کارگردانی تا بازیگری و بخش‌های اجرایی، مسئولیت بخش عمده‌ای از تولید این نمایش بر عهده بانوان است.

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