به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی شجاعی امروز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ که به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، در حاشیه افتتاح مجموعه بوم‌گردی روستای حصار با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان در حوزه گردشگری گفت: آینده توسعه تربت‌حیدریه با گردشگری گره خورده است و این شهرستان علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، از جاذبه‌های طبیعی، روستاهای مستعد، آیین‌ها و داشته‌های بومی ارزشمندی برخوردار است که در صورت برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری استان تبدیل شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه ضمن

قدردانی از برگزارکنندگان مراسم سنتی چولی قزک، جشن آبانگان و تلاش‌های صورت‌گرفته برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستای حصار اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان و رونق اقتصادی جوامع محلی دارد.

شجاعی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری افزود: یکی از رویکردهای جدی ما، احیای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان از جمله اقامتگاه‌های سنتی، رباط‌ها و کاروانسراهای قدیمی با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات حمایتی است. این ظرفیت‌ها بخشی از هویت تاریخی منطقه هستند و می‌توانند با احیا و بهره‌برداری اصولی، به فرصت‌های ارزشمند اقتصادی و گردشگری تبدیل شوند.

او ادامه داد: در کنار احیای بناهای تاریخی، توسعه بوم‌گردی و ایجاد ظرفیت‌های اقامتی در روستاها را نیز دنبال می‌کنیم. معتقدیم هر روستا با توجه به داشته‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و آداب‌ورسوم خود می‌تواند به یک مقصد گردشگری تبدیل شود و از این مسیر برای اشتغال‌زایی، درآمد پایدار و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی بهره ببرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه با اشاره به حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی از این رویکرد تصریح کرد: استفاده از ظرفیت تسهیلاتی و حمایتی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، همراهی دستگاه‌های مرتبط و مشارکت فعال بخش خصوصی، از جمله محورهایی است که برای تحقق این هدف دنبال می‌کنیم. در این مسیر، نقش بخشداران و دهیاران در شناسایی ظرفیت‌ها، پیگیری طرح‌ها و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم بسیار ارزشمند است و از تلاش‌های آنان قدردانی می‌کنم.

شجاعی در پایان با قدردانی ویژه از رئیس و مجموعه اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد: توسعه گردشگری یک مسئولیت مشترک است و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت محلی، سرمایه‌گذاران و مردم، زمینه معرفی شایسته ظرفیت‌های تربت‌حیدریه و تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کنیم.

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