۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳

اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از بناهای تاریخی استان بوشهر در پی ورود سامانه بارشی

اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از بناهای تاریخی استان بوشهر در پی ورود سامانه بارشی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر از اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و آماده‌باش مجموعه‌های مرتبط برای حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی استان در پی هشدار هواشناسی و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان و با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و صیانت از آثار و بناهای تاریخی، ستاد مدیریت بحران این اداره‌کل تشکیل و تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در همین راستا به رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها، مدیران پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و مسئولان حفاظتی تأکید شده است با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم با متولیان اماکن تاریخی، وضعیت بناها و محوطه‌های تحت مدیریت خود را به‌صورت دقیق بررسی و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

او با اشاره به ضرورت بازبینی بخش‌های آسیب‌پذیر بناهای تاریخی تصریح کرد: بررسی و پاک‌سازی ناودان‌ها و مسیرهای خروج آب، کنترل وضعیت هدایت و دفع آب‌های سطحی، شناسایی نقاط نفوذ رطوبت و رفع مشکلات احتمالی در سازه‌ها از جمله اقداماتی است که باید پیش از آغاز بارندگی‌ها با جدیت دنبال شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: رعایت تمامی نکات ایمنی، حفاظتی و مدیریتی، نظارت مستمر بر وضعیت آثار تاریخی و آمادگی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارش‌ها ضروری است و انتظار می‌رود تمامی واحدهای شهرستانی و پایگاه‌های میراث‌فرهنگی با هماهنگی و هوشیاری کامل، اقدامات لازم را به‌موقع انجام دهند.

او در پایان تأکید کرد: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان مسئولیتی مستمر است و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی به‌موقع می‌تواند از وارد آمدن خسارت به سرمایه‌های ارزشمند تاریخی استان جلوگیری کند.

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کد خبر 1405081601200
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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