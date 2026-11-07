اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از بناهای تاریخی استان بوشهر در پی ورود سامانه بارشی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان و با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و صیانت از آثار و بناهای تاریخی، ستاد مدیریت بحران این اداره‌کل تشکیل و تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در همین راستا به رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها، مدیران پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و مسئولان حفاظتی تأکید شده است با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم با متولیان اماکن تاریخی، وضعیت بناها و محوطه‌های تحت مدیریت خود را به‌صورت دقیق بررسی و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

او با اشاره به ضرورت بازبینی بخش‌های آسیب‌پذیر بناهای تاریخی تصریح کرد: بررسی و پاک‌سازی ناودان‌ها و مسیرهای خروج آب، کنترل وضعیت هدایت و دفع آب‌های سطحی، شناسایی نقاط نفوذ رطوبت و رفع مشکلات احتمالی در سازه‌ها از جمله اقداماتی است که باید پیش از آغاز بارندگی‌ها با جدیت دنبال شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: رعایت تمامی نکات ایمنی، حفاظتی و مدیریتی، نظارت مستمر بر وضعیت آثار تاریخی و آمادگی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارش‌ها ضروری است و انتظار می‌رود تمامی واحدهای شهرستانی و پایگاه‌های میراث‌فرهنگی با هماهنگی و هوشیاری کامل، اقدامات لازم را به‌موقع انجام دهند.

او در پایان تأکید کرد: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان مسئولیتی مستمر است و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی به‌موقع می‌تواند از وارد آمدن خسارت به سرمایه‌های ارزشمند تاریخی استان جلوگیری کند.

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