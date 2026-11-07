به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست که شنبه‌ ۱۶ آبان برگزار شد، بر ضرورت تقویت نظارت بر اماکن و تاسیسات گردشگری و توجه بیش از پیش به رعایت شئونات فرهنگی و اجتماعی در این مجموعه‌ها تاکید شد.

در ابتدا سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی استان و مسئولیت این اداره‌کل در صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت ارتقای نظارت‌های میدانی بر مراکز و تاسیسات گردشگری تاکید کرد.

محمدرضا اکبری بر لزوم تعامل و همکاری مستمر با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، تبیین مسئولیت‌های فعالان حوزه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی برای ارتقای کیفیت خدمات و رعایت ضوابط و شئونات در اماکن گردشگری تاکید کرد.

نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص تقویت نظارت‌ها، توسعه برنامه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در مجموعه‌های گردشگری مطرح کردند.

در ادامه، راهکارهای افزایش هماهنگی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و چگونگی پیگیری موضوعات مرتبط با نظارت بر اماکن گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان نشست نیز بر استمرار همکاری‌های مشترک، تقویت نظارت‌های هدفمند و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی با هدف صیانت از هویت فرهنگی استان و ارتقای فضای فرهنگی و اجتماعی اماکن گردشگری تاکید شد.

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