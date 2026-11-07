۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴

نظارت بر اماکن گردشگری همدان با رویکرد صیانت از ارزش‌های فرهنگی تقویت می‌شود

نظارت بر اماکن گردشگری همدان با رویکرد صیانت از ارزش‌های فرهنگی تقویت می‌شود

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست که شنبه‌ ۱۶ آبان برگزار شد، بر ضرورت تقویت نظارت بر اماکن و تاسیسات گردشگری و توجه بیش از پیش به رعایت شئونات فرهنگی و اجتماعی در این مجموعه‌ها تاکید شد.

در ابتدا سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی استان و مسئولیت این اداره‌کل در صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت ارتقای نظارت‌های میدانی بر مراکز و تاسیسات گردشگری تاکید کرد.

محمدرضا اکبری بر لزوم تعامل و همکاری مستمر با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، تبیین مسئولیت‌های فعالان حوزه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی برای ارتقای کیفیت خدمات و رعایت ضوابط و شئونات در اماکن گردشگری تاکید کرد.

نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص تقویت نظارت‌ها، توسعه برنامه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در مجموعه‌های گردشگری مطرح کردند.

در ادامه، راهکارهای افزایش هماهنگی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و چگونگی پیگیری موضوعات مرتبط با نظارت بر اماکن گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان نشست نیز بر استمرار همکاری‌های مشترک، تقویت نظارت‌های هدفمند و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی با هدف صیانت از هویت فرهنگی استان و ارتقای فضای فرهنگی و اجتماعی اماکن گردشگری تاکید شد.

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کد خبر 1405081601201
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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