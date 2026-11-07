به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان به همراه اعضای شورای معاونان این اداره‌کل، شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با دادخدا سالاری، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان دیدار و بر نقش اثرگذار دستگاه قضا در پیشبرد ماموریت‌های حوزه میراث‌فرهنگی و صیانت از آثار تاریخی تاکید کرد.

سید موید محسن‌نژاد در این دیدار ضمن تبریک انتصاب دادخدا سالاری به سمت رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، برای او در مسیر خدمت‌رسانی و انجام مسئولیت‌های محوله، آرزوی توفیق روزافزون کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های دستگاه قضایی، این مجموعه را یکی از بازوهای اثرگذار در انجام ماموریت‌های این اداره‌کل دانست و بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر برای حفاظت از آثار تاریخی و صیانت از هویت فرهنگی استان تاکید کرد.

او همچنین با قدردانی از نگاه مثبت و رویکرد حمایتی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان و مجموعه مجموعه قضایی تحت مدیریت‌شان در زمینه حفاظت از میراث‌فرهنگی، این همراهی را زمینه‌ساز تقویت اقدامات حفاظتی، پیشگیری از تعرض به آثار تاریخی و پیگیری موثرتر تخلفات و جرائم حوزه میراث‌فرهنگی عنوان کرد.

در این دیدار، اعضای شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان نیز حضور داشتند.

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