به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با صدور حکمی، محمدرضا امیری نژاد را به عنوان سرپرست پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک منصوب کرد.

محمدرضا امیری‌نژاد، دانش‌آموخته دکترای تخصصی باستان‌شناسی است و پیش از این سابقه تصدی معاونت میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان گیلان را در کارنامه اجرایی خود دارد.

گفتنی است، استقرار پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک و راهبری تخصصی آن می‌تواند شتاب‌بخش مطالعات باستان‌شناسی و ضامن صیانت ساختارمند از این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده باشد.

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