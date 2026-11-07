۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۴

محمدرضا امیری‌نژاد به عنوان سرپرست پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک منصوب شد

محمدرضا امیری‌نژاد به عنوان سرپرست پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، سرپرست پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک منصوب شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با صدور حکمی، محمدرضا امیری نژاد را به عنوان سرپرست پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک منصوب کرد. 

 محمدرضا امیری‌نژاد، دانش‌آموخته دکترای تخصصی باستان‌شناسی است و پیش از این سابقه تصدی معاونت میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان گیلان را در کارنامه اجرایی خود دارد.

گفتنی است، استقرار پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک و راهبری تخصصی آن می‌تواند شتاب‌بخش مطالعات باستان‌شناسی و ضامن صیانت ساختارمند از این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده باشد.

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کد خبر 1405081601204
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مرضیه امیری

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