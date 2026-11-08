بارندگی راه ارتباطی روستای گردشگری کوهرنگ چهارمحال و بختیاری را قطع کرد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیانوش نادری بلداجی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه جاری گفت: بارندگی‌های اخیر همچنین راه ارتباطی ۳۰ روستای شهرستان گردشگری کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را قطع کرده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: با فعالیت سامانه بارشی جدید در این استان راه ارتباطی حدود ۳۰ روستا در شهرستان گردشگری کوهرنگ شامل مناطقی از منطقه موگویی بخش مرکزی، بخش بازفت و منطقه بیرگان بخش دوآب‌صمصامی شهرستان کوهرنگ بر اثر آب‌گرفتگی و ریزش سنگ و خاک قطع شد.

نادری تصریح کرد: با تلاش دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری جاده ارتباطی این روستاها بازگشایی شده است.

او یادآور شد: جاده بازفت به خوزستان در محدوده روستای شیخ‌عالی شهرستان گردشگری کوهرنگ بر اثر رانش و ریزش سنگ مسدود شد که در کمترین زمان بازگشایی شد.

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