۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۷

برق دو شهر و روستای گردشگری در چهارمحال و بختیاری بر اثر بارندگی قطع شد

برق دو شهر و روستای گردشگری در چهارمحال و بختیاری بر اثر بارندگی قطع شد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: با فعالیت سامانه بارشی جدید در این استان برق شهر گردشگری هوره و روستای گردشگری یاسه‌چای شهرستان سامان بر اثر بارندگی قطع شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیانوش نادری بلداجی شامگاه شنبه ۱۶ آبان‌ماه جاری گفت: بارندگی‌های اخیر مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: به‌دنبال فعالیت سامانه بارشی اخیر و شدت بارش‌ها در شهرستان سامان برق شهر گردشگری هوره و روستای گردشگری یاسه‌چای این شهرستان بر اثر صاعقه قطع شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: با تلاش نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان مشکل قطع برق این مناطق گردشگری در حال رفع است.

نادری تصریح کرد: همچنین آب آشامیدنی حدود ۱۰ روستای شهرستان کوهرنگ قطع شد که از سوی نیروهای شرکت آب و فاضلاب مشکل برخی از آن‌ها برطرف شده و تلاش برای وصل کردن آب آشامیدنی بقیه روستاها به‌ویژه روستای چم‌قلعه بازفت شهرستان گردشگری کوهرنگ در حال انجام است.

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کد خبر 1405081701213
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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