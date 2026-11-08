برق دو شهر و روستای گردشگری در چهارمحال و بختیاری بر اثر بارندگی قطع شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیانوش نادری بلداجی شامگاه شنبه ۱۶ آبان‌ماه جاری گفت: بارندگی‌های اخیر مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: به‌دنبال فعالیت سامانه بارشی اخیر و شدت بارش‌ها در شهرستان سامان برق شهر گردشگری هوره و روستای گردشگری یاسه‌چای این شهرستان بر اثر صاعقه قطع شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: با تلاش نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان مشکل قطع برق این مناطق گردشگری در حال رفع است.

نادری تصریح کرد: همچنین آب آشامیدنی حدود ۱۰ روستای شهرستان کوهرنگ قطع شد که از سوی نیروهای شرکت آب و فاضلاب مشکل برخی از آن‌ها برطرف شده و تلاش برای وصل کردن آب آشامیدنی بقیه روستاها به‌ویژه روستای چم‌قلعه بازفت شهرستان گردشگری کوهرنگ در حال انجام است.

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