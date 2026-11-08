مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل به همراه فرماندار مشگین‌شهر از موزه باستان‌شناسی این شهرستان بازدید کردند و در جریان روند تکمیل، آماده‌سازی فضاهای نمایشگاهی و اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی و معرفی آثار تاریخی و باستانی منطقه قرار گرفتند. در این بازدید، بر ضرورت تسریع در تکمیل موزه و فراهم‌سازی شرایط لازم برای نمایش آثار ارزشمند تاریخی با هدف معرفی پیشینه و هویت فرهنگی و تمدنی مشگین‌شهر و تقویت ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان تأکید شد.