بارش برف و باران در ۲۰ استان کشور/ جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال همچنان مسدود است

به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور در روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه گفت: در برخی از محورهای استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارش برف گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، افزود: بارش باران نیز در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، ایلام، خوزستان، زنجان، سمنان و اصفهان جریان دارد.

او با اشاره به وضعیت ترافیکی محورها اظهار کرد: ترافیک در آزادراه ساوه- تهران در محدوده نسیم‌شهر، آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محور شهریار- تهران در برخی مقاطع نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: محور کرج- چالوس و آزادراه تهران- شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت همچنان مسدود هستند.

او درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای دهق- گلپایگان، گرمسار- ایوانکی در محدوده راه روستایی بنه‌کوه و فشند- طالقان مسدود هستند.

قلی‌نیا به رانندگان توصیه کرد: با توجه به بارش برف و باران، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و اطمینان از سلامت تجهیزات ایمنی خودرو، در جاده‌ها تردد کنند.

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