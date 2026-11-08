نشست هم اندیشی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان جنوبی با نیروهای شهرهای بیرجند، درمیان و سربیشه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر روز شنبه 16 آبان‌ماه 1405 در نشست هم‌اندیشی با کارکنان یگان حفاظت شهرستان‌های بیرجند، درمیان و سربیشه، بر ضرورت حفظ هوشیاری، آمادگی و توجه مستمر کارکنان یگان حفاظت در انجام مأموریت‌های محوله تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه سرکشی مستمر از بناها، محوطه‌ها و آثار تاریخی‌فرهنگی تحت حفاظت از وظایف ذاتی نیروهای یگان حفاظت است، اظهار کرد: کارکنان باید با حساسیت و دقت لازم، وضعیت آثار و ابنیه تاریخی حوزه مأموریتی خود را رصد کنند و در صورت مشاهده هرگونه تحرک یا مورد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به ستاد فرماندهی گزارش دهند.

او همچنین بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، سرعت عمل، هماهنگی و تعامل میان نیروهای یگان حفاظت در شهرستان‌ها تأکید کرد و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی را نیازمند حضور مؤثر و نظارت مستمر نیروهای حفاظتی دانست.

در ادامه این نشست، کارکنان یگان حفاظت شهرستان‌های بیرجند، درمیان و سربیشه در فضایی صمیمی و تعاملی، به بیان دیدگاه‌ها، طرح مسائل و مشکلات حوزه مأموریتی خود و تبادل تجربیات در زمینه حفاظت و حراست از آثار تاریخی پرداختند.

سرهنگ برزگر در پایان از برگزاری نشست مشترک فرماندهی یگان حفاظت با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و تمامی کارکنان یگان حفاظت استان در آینده نزدیک خبر داد و این گردهمایی را فرصتی برای بررسی مسائل، تقویت هماهنگی‌ها و ارتقای سطح آمادگی و عملکرد نیروها عنوان کرد.

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