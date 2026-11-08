به گزارش خبرنگار میراث آریا، کارگاه مشارکت داوطلبانه ساماندهی و مرمت کاروانسرای اربابی روستای مهدی‌آباد بهادران از توابع شهرستان مهریز، روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ با مشارکت عموم مردم، دهیاری روستا و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهریز برگزار شد.

این کارگاه با هدف کمک به حفاظت از بنای تاریخی کاروانسرای اربابی، ساماندهی آن و تقویت مشارکت جامعه محلی در نگهداری از میراث فرهنگی روستا برگزار می‌شود.

همراهی اهالی و نیروهای داوطلب در کنار دهیاری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهریز زمینه پیوند ظرفیت‌های مردمی با دانش و ملاحظات تخصصی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی را فراهم کرده و گامی مؤثر در راستای صیانت از آثار ارزشمند تاریخی به شمار می‌رود.

برگزاری این‌گونه کارگاه‌های مشارکتی، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش و اهمیت بناهای تاریخی، موجب تقویت حس تعلق و مسئولیت‌پذیری جامعه محلی در قبال میراث فرهنگی شده و زمینه استمرار همکاری مردم و نهادهای محلی در حفاظت و نگهداری از این آثار ارزشمند را فراهم می‌کند.

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