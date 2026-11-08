به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه اظهار کرد: حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی ایلام در هشتادمین نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط عراق، فرصت ارزشمندی برای معرفی هنرهای سنتی، توانمندی‌های بومی و محصولات دست‌ساز هنرمندان استان فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی و هم‌جواری استان ایلام با کشور عراق، حضور در چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباطات فرهنگی، توسعه تعاملات هنری و فراهم شدن فرصت‌های جدید برای عرضه و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی باشد.

شریفی تأکید کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و فراهم کردن زمینه حضور آنان در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی از رویکردهای مهم این اداره‌کل برای معرفی ظرفیت‌های استان، رونق تولید و توسعه بازار فروش محصولات بومی است.

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