۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام:

ظرفیت های صنایع‌دستی ایلام در هشتادمین نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط عراق معرفی شد

ظرفیت های صنایع‌دستی ایلام در هشتادمین نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط عراق معرفی شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: با حضور و مشارکت هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان ایلام، هشتادمین نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط کشور عراق، روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد و ظرفیت‌های هنری و تولیدات بومی استان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه اظهار کرد: حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی ایلام در هشتادمین نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط عراق، فرصت ارزشمندی برای معرفی هنرهای سنتی، توانمندی‌های بومی و محصولات دست‌ساز هنرمندان استان فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی و هم‌جواری استان ایلام با کشور عراق، حضور در چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباطات فرهنگی، توسعه تعاملات هنری و فراهم شدن فرصت‌های جدید برای عرضه و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی باشد.

شریفی تأکید کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و فراهم کردن زمینه حضور آنان در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی از رویکردهای مهم این اداره‌کل برای معرفی ظرفیت‌های استان، رونق تولید و توسعه بازار فروش محصولات بومی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081701221
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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