به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۷ آبان‌ماه در نشست راهبردی مشترک اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید میرزایی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، معاونان و کارشناسان تخصصی دو دستگاه برگزار شد، اظهار کرد: میراث مذهبی استان ایلام بخشی ارزشمند از هویت تاریخی، فرهنگی و اعتقادی مردم این منطقه است و حفاظت از این ظرفیت‌ها نیازمند تعامل، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مشترک دستگاه‌های مسئول است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به محورهای مورد توافق در این نشست افزود: در حوزه حفاظت و مرمت، اجرای ضوابط و استانداردهای تخصصی برای مرمت بقاع متبرکه ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و همچنین تدوین طرح بازسازی امامزاده مهدی صالح و پیگیری تشکیل کارگروه تخصصی برای تأمین و تخصیص اعتبارات ملی در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: بررسی زمینه‌های ایجاد موزه اوقاف با هدف ساماندهی و مدیریت علمی اشیای تاریخی و مذهبی، برگزاری همایش علمی بقاع متبرکه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۶ و تدوین مجموعه کتاب‌های تخصصی در حوزه‌های تاریخی و گردشگری از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

شریفی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری مذهبی تصریح کرد: بررسی راهکارهای تأمین اعتبارات موردنیاز برای ایجاد امکانات رفاهی در آثار ثبت ملی، توسعه زائرسراها و تسهیل فرآیند احداث هتل در اراضی موقوفه از جمله موضوعاتی بود که با هدف جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای خدمات گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین به بررسی مسائل اجرایی امامزاده ابراهیم قتال و تعهدات مرتبط با نمایشگاه صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: حل مشکلات موجود و پیگیری تعهدات مشترک، از جمله مواردی است که با همکاری دو دستگاه دنبال خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی استان ایلام خاطرنشان کرد: پیگیری برنامه‌های ثبت جهانی مساجد و توسعه همکاری‌ها در زمینه فعالیت‌های مرتبط با پایگاه‌های ملی استان، از دیگر محورهای مورد تأکید این نشست بود.

شریفی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و همکاری میان دو مجموعه، زمینه حفاظت بهتر از میراث مذهبی، احیای بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت بقاع متبرکه برای رونق گردشگری مذهبی و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی استان ایلام فراهم شود.

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