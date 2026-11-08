سومین حلقه مطالعاتی فرهنگیان بازنشسته با محوریت اخلاق و خودسازی در باغ اکبریه بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در سومین حلقه مطالعاتی جمعی از فرهنگیان بازنشسته که روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، شرکت‌کنندگان با محوریت آموزه‌های اخلاقی امام سجاد(ع) در دعای مکارم‌الاخلاق، به بحث و تبادل نظر درباره اهمیت تهذیب نفس، پرورش فضایل اخلاقی و نقش خودسازی در ارتقای کیفیت زندگی فردی و تحکیم روابط اجتماعی پرداختند.

در این حلقه مطالعاتی، مضامین ارزشمند دعای مکارم‌الاخلاق به‌عنوان الگویی برای تعالی روحی و اخلاقی انسان مورد توجه قرار گرفت و ابعاد مختلف تأثیر آموزه‌های دینی در شکل‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی، تقویت مسئولیت‌پذیری، فروتنی، بردباری و توجه به حقوق دیگران بررسی شد.

برگزاری این نشست در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی کتابخانه تخصصی میراث‌فرهنگی و ایجاد بستری برای تعامل فکری، تبادل تجربه و ترویج فرهنگ مطالعه و گفت‌وگو میان علاقه‌مندان و فرهیختگان انجام شد.

مدیر کتابخانه تخصصی شادروان سعید سلطانی مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند، در حاشیه این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه تخصصی میراث‌فرهنگی استان گفت: این کتابخانه در مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند، با فضایی به مساحت بیش از ۳۳۰ مترمربع و برخورداری از حدود ۹ هزار جلد کتاب در حوزه‌های هنر، معماری، باستان‌شناسی، صنایع‌دستی و مرمت آثار و بناهای تاریخی، پذیرای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان است.

رباب مشتاقی خاطرنشان کرد: استفاده از منابع این کتابخانه نیازمند عضویت نیست و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه به‌جز تعطیلات رسمی، در ساعات اداری با مراجعه حضوری از منابع و کتاب‌های موجود بهره‌مند شوند.

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