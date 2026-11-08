به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی برای تعدادی از استان‌های کشور، از تداوم بارش‌های شدید باران در بخش‌های مختلف کشور طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد و گفت: استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان و کردستان از جمله مناطقی هستند که تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند و در برخی مناطق نیز بارش‌های قابل توجهی پیش‌بینی می‌شود.

او با بیان اینکه روز گذشته شنبه ۱۶ آبان ماه بارش‌های خوبی در استان‌هایی مانند کرمانشاه، مرکزی، همدان، قزوین، تهران و البرز همچنین ارتفاعات شرق مازندران و گیلان رخ می‌دهد، اظهار کرد: امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه علاوه بر استان‌های یادشده، بارش‌های شدید در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده گفت: روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه استان‌های گلستان، مازندران و گیلان نیز بارش‌های شدیدی را تجربه می‌کنند علاوه بر آن در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز بارش پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان افزود: روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه سامانه بارشی از بیشتر مناطق کشور خارج می‌شود و تنها در بخش‌هایی از مازندران در ساعات ابتدایی روز و بخش‌هایی از استان‌های شمال شرق کشور بارش خواهیم داشت. روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه این سامانه به‌طور کامل از کشور خارج خواهد شد و سامانه بارشی بعدی از جنوب کشور وارد خواهد شد.

او تاکید کرد: پس از خروج سامانه بارشی که در حال حاضر در کشور فعال است، حدود یک هفته یا حتی بیشتر در اغلب مناطق کشور بارش قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به مهم‌ترین مخاطرات جوی ناشی از فعالیت این سامانه طی ۲۴ ساعت آینده گفت: علاوه بر بارش شدید باران، در مناطق مرتفع و مستعد به‌ویژه در رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس، بارش برف نیز رخ خواهد داد. ارتفاعات استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز از جمله مناطقی هستند که بارش برف در آن‌ها پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان با تأکید بر مخاطرات ناشی از وقوع صاعقه اظهار کرد: صاعقه از دیگر پدیده‌های مهم جوی در مدت فعالیت این سامانه است که می‌تواند خسارات زیادی به همراه داشته باشد.

او در پایان به مردم توصیه کرد: با توجه به بارش‌های شدید و احتمال بروز مخاطرات جوی، از انجام فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق تحت تأثیر سامانه خودداری شود. همچنین مردم از قرار گرفتن در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌شدت بپرهیزند. سفرهای غیرضروری و تفریحی در مناطق پرخطر را به روزهای آینده موکول و از تردد در محورهای مواصلاتی به ویژه محورهای برفگیر خودداری کنند.

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