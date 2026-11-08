به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیما اقتداری، روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از تأسیسات گردشگری میناب گفت: این بازدیدها با مشارکت نمایندگان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب، بهداشت و درمان، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت نفت از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی شهرستان انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میناب افزود: در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف مجتمع‌ها از نظر وضعیت ارائه خدمات به مسافران و گردشگران، رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی، وضعیت تأسیسات و امکانات رفاهی و همچنین الزامات مرتبط با ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات در مسیرهای مواصلاتی شهرستان میناب، بیان کرد: نظارت مستمر و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری در بهبود سطح خدمات‌رسانی، رفع نواقص احتمالی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای رفاه و آسایش مسافران و گردشگران دارد.

اقتداری خاطرنشان کرد: این بازدیدها با هدف ارتقای کیفیت خدمات مجتمع‌های بین‌راهی و صیانت از حقوق مسافران و گردشگران در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/