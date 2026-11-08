اجرای عملیات مرمت پشت بام میدان تاریخی خان بافق

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای صیانت از بافت تاریخی و حفاظت از اصالت معماری بناهای ارزشمند شهرستان بافق، عملیات اجرای کامل اندود کاه‌گل بام میدان تاریخی خان با استفاده از اعتبار شهرستانی در حال اجراست.

این اقدام به‌عنوان یکی از مراحل اساسی حفاظت از بناهای تاریخی، با هدف جلوگیری از نفوذ رطوبت به سازه، افزایش دوام و ماندگاری بنا و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از عوامل محیطی انجام می‌شود.

اندود کاه‌گل به‌عنوان یکی از مصالح اصیل و سازگار با اقلیم منطقه، نقش مهمی در حفظ هویت معماری میدان تاریخی خان دارد. اجرای کامل این اندود، علاوه بر تقویت حفاظت فیزیکی بنا، موجب بهبود عملکرد بام در برابر عوامل جوی ازجمله بارش و تابش مستقیم آفتاب شده و از بروز آسیب‌های احتمالی در بخش‌های داخلی ساختمان جلوگیری می‌کند.

همچنین این عملیات در حفظ سیمای تاریخی و هویت بصری میدان خان و ارتقای کیفیت محیط شهری تأثیرگذار است.

اجرای این پروژه در راستای حفاظت اصولی از میراث فرهنگی، احیای هویت تاریخی و تضمین ماندگاری یکی از آثار ارزشمند معماری تاریخی بافق صورت می‌گیرد.

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