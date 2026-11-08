صدور و تمدید ۳۱ فقره پروانه تولید کارگاهی و جواز تأسیس در استان ایلام

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۷ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی، طی اقدامات انجام‌شده، ۳۱ فقره پروانه تولید کارگاهی و جواز تأسیس در استان ایلام صادر و تمدید شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: صدور و تمدید این مجوزها گامی مؤثر در جهت ساماندهی فعالیت کارگاه‌های تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق اقتصاد صنایع‌دستی استان به شمار می‌رود.

شریفی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تولید صنایع‌دستی تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با فراهم‌کردن زمینه فعالیت حرفه‌ای و قانونی تولیدکنندگان، مسیر رشد و توسعه این هنر صنعت ارزشمند را هموار کنیم.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان خاطرنشان کرد: ایلام از تنوع قابل‌توجهی در رشته‌های بومی و سنتی صنایع‌دستی برخوردار است و توسعه کارگاه‌های تولیدی می‌تواند علاوه بر حفظ و احیای هنرهای اصیل و انتقال مهارت‌ها به نسل جوان، زمینه افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات و حضور مؤثرتر تولیدات هنرمندان استان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

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