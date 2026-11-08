به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری، توانمندسازی فعالان این حوزه و توسعه پایدار صنعت گردشگری در استان، دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری هلال فردوس با همکاری آبگرم معدنی فردوس و ارائه مجوز اداره‌کل، اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی تخصصی با عنوان «مهارت‌های فردی و ارتباطی و دانش تخصصی گردشگری» کرده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: این دوره آموزشی با حضور اساتید برجسته صنعت گردشگری کشور، مجید فرقانی و مجید اخلاقی‌پور برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان از تجارب و دانش روز این اساتید بهره‌مند شوند.

او با تأکید بر اهمیت آموزش در ارتقای استانداردهای میزبانی و خدمات‌رسانی به گردشگران خاطرنشان کرد: این رویداد آموزشی با مجوز رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی برگزار می‌شود و به شرکت‌کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر شرکت اعطا خواهد شد.

عرب در مورد جزئیات و زمان‌بندی دوره گفت: دوره آموزشی «مهارت‌های فردی، ارتباطی و دانش تخصصی گردشگری» روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در محل سالن جلسات آبگرم معدنی فردوس برگزار می‌شود و مهلت ثبت‌نام در این دوره آموزش تا روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه خواهد بود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان از تمامی فعالان، راهنمایان، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری دعوت کرد تا با شرکت در این دوره‌ها، دانش تخصصی و مهارت‌های ارتباطی خود را ارتقا دهند. متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، با شماره تلفن‌های ۰۵۶-۳۱۱۳۱ (داخلی ۱۱۷) تماس بگیرند.

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