به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در نشست با معاون و کارشناسان معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع با اشاره به ضرورت ساماندهی و تسریع فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: بخشی از طرح‌های گردشگری به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و تعدد مراحل اخذ مجوز با تأخیر در اجرا مواجه می‌شوند؛ ازاین‌رو بازنگری در فرآیندها، کاهش بروکراسی اداری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تعیین تکلیف این طرح‌ها ضروری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، تأمین منابع مالی و دسترسی به تسهیلات بانکی را از دیگر الزامات تحقق طرح‌های سرمایه‌گذاری برشمرد و افزود: محدودیت منابع بانکی، طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات و دشواری تأمین منابع مورد نیاز، از جمله چالش‌های پیش‌روی برخی پروژه‌هاست که باید با تعامل مؤثرتر با بانک‌ها و پیگیری مستمر، برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

او با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت تسهیلات و اعتبارات حمایتی تصریح کرد: پیگیری پرونده‌های معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات، تسریع در پرداخت منابع مصوب و نظارت بر روند اجرای طرح‌ها باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا حمایت‌های مالی به نتیجه عملی و تکمیل پروژه‌ها منجر شود.

تجری همچنین بر اهمیت تقویت نظارت بر روند اجرای طرح‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: ارزیابی مستمر پروژه‌ها، شناسایی موانع اجرایی، بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و پیگیری تعهدات سرمایه‌گذاران، از الزامات مدیریت صحیح فرآیند سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: ارتقای فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان از نظر کمی و کیفی، معرفی ظرفیت‌های جدید گردشگری، فراهم‌سازی بستر حضور سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی مازندران باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران شناسایی و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای اداری، حمایت از سرمایه‌گذاران و نظارت بر اجرای طرح‌ها را از الزامات تحقق اهداف توسعه گردشگری استان، برشمرد.

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