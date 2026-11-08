به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۷ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی طرح‌های گردشگری، دو مورد از طرح‌های اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان بدره در سامانه تک برای ‌پرداخت تسهیلات گردشگری ثبت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: برای این دو طرح، پرونده‌های مربوطه تشکیل شده و اقدامات لازم به‌منظور طی مراحل اداری و فراهم‌کردن زمینه پرداخت تسهیلات در حال انجام است.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان بدره تصریح کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های گردشگری مناطق مختلف استان، رونق اقتصاد محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ماندگاری گردشگران دارد.

او تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند دریافت تسهیلات برای طرح‌های واجد شرایط گردشگری از برنامه‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌های اقامتی، زمینه بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری استان ایلام فراهم شود.

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