به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن طرهانی مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرم‌آباد، اظهار کرد: کارگاه آموزشی در راستای ترویج فرهنگ و هنرهای اصیل ایرانی، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و آشنایی نسل نوجوان با هنرهای سنتی و صنایع‌دستی بومی منطقه برگزار شد.

او افزود: این برنامه آموزشی یک‌هفته‌ای با هدف آشنایی دانش‌آموزان با هنر گلیم‌بافی و شیوه سنتی ریسندگی نخ، تقویت خلاقیت، ارتقای مهارت‌های عملی و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعدادهای هنری آنان برنامه‌ریزی و اجرا شد.

طرهانی با اشاره به اهمیت آموزش هنرهای سنتی به نسل جوان، تصریح کرد: آشنایی دانش‌آموزان با این هنرها می‌تواند زمینه‌ساز انتقال مهارت‌های بومی به نسل‌های آینده و افزایش علاقه‌مندی آنان به حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی و صنایع‌دستی باشد.

برگزاری این کارگاه‌ها گامی در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه و ایجاد پیوند میان نسل نوجوان و میراث ارزشمند گذشتگان به شمار می‌رود.

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