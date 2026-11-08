به گزارش خبر نگار میراث آریا، حسین محمودی روز شنبه ۱۶ آبان ماه جاری در نشست رسانه‌ای با حضور خبرنگاران استان‌های مرکزی و مازندران در شهر رامسر، بر ضرورت گسترش تعاملات رسانه‌ای و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با اشاره به نقش راهبردی رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامه، ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار میان خبرنگاران دو استان، تبادل تجربه‌های حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان‌های مرکزی و مازندران است.

او افزود: رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین بازوان توسعه گردشگری هستند و می‌توانند با تولید محتوای هدفمند، روایت جذاب از جاذبه‌ها و معرفی داشته‌های فرهنگی و تاریخی، زمینه افزایش آگاهی عمومی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی جوامع محلی را فراهم کنند.

محمودی با بیان اینکه هر استان از ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است، تصریح کرد: استان مرکزی با پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی، مفاخر و مشاهیر برجسته، آثار ارزشمند تاریخی، صنایع‌دستی اصیل و جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارد و در مقابل، استان مازندران نیز با برخورداری از طبیعت کم‌نظیر، جاذبه‌های ساحلی، جنگلی و میراث فرهنگی ارزشمند، از مقاصد مهم گردشگری کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی ادامه داد: پیوند ظرفیت‌های رسانه‌ای و گردشگری این دو استان می‌تواند به شکل‌گیری جریان مؤثری از معرفی متقابل جاذبه‌ها، تبادل تجربه، توسعه همکاری‌های فرهنگی و طراحی برنامه‌های مشترک گردشگری منجر شود.

او خاطرنشان کرد: نگاه ما به این‌گونه برنامه‌ها نباید صرفاً به برگزاری یک نشست یا بازدید رسانه‌ای محدود شود؛ بلکه باید از این فرصت برای ایجاد شبکه ارتباطی مؤثر میان فعالان رسانه‌ای، بهره‌برداران گردشگری و مدیران حوزه میراث‌فرهنگی استفاده کرد تا نتایج آن در قالب برنامه‌های عملیاتی و همکاری‌های مستمر نمایان شود.

محمودی در پایان تأکید کرد: باور داریم رسانه و گردشگری دو همسفر توسعه هستند و تعامل سازنده میان فعالان این دو حوزه می‌تواند از قاب دوربین و روایت رسانه‌ای فراتر رفته و به بستری مؤثر برای سیاست‌گذاری، معرفی ظرفیت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری در استان‌های مرکزی و مازندران تبدیل شود.

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