به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ گفت: با همکاری ادارات آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان حوزه گردشگری، برنامه‌های متنوعی شامل مراسم «تیرما ۱۳ شو»، شادپیمایی، برگزاری مراسم روز مازندران در مدارس، رونمایی از کتاب «اسناد تاریخ مازندران» و کارگاه آموزشی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری، افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت فرهنگ، آداب و رسوم و هویت تاریخی مازندران و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی در سطح جامعه انجام شده و با استقبال عموم مردم همراه بوده است.

قادری افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت فرهنگ، آداب و رسوم و هویت تاریخی مازندران و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی در سطح جامعه انجام شده و با استقبال عموم مردم همراه بوده است.

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