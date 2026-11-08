۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵

برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته مازندران در ساری برگزار می‌شود

برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته مازندران در ساری برگزار می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی به مناسبت روز و هفته مازندران در این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ گفت: با همکاری ادارات آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان حوزه گردشگری، برنامه‌های متنوعی شامل مراسم «تیرما ۱۳ شو»، شادپیمایی، برگزاری مراسم روز مازندران در مدارس، رونمایی از کتاب «اسناد تاریخ مازندران» و کارگاه آموزشی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری، افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت فرهنگ، آداب و رسوم و هویت تاریخی مازندران و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی در سطح جامعه انجام شده و با استقبال عموم مردم همراه بوده است.

قادری افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت فرهنگ، آداب و رسوم و هویت تاریخی مازندران و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی در سطح جامعه انجام شده و با استقبال عموم مردم همراه بوده است.

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کد خبر 1405081701239
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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