جهانبخش طهماسبی، کارشناس گردشگری در یادداشتی نوشت: استان ایلام با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، هم‌مرزی با کشور عراق، اشتراکات فرهنگی و اجتماعی با مردم استان‌های همجوار عراق و ظرفیت‌های طبیعی و انسانی، می‌تواند به یکی از مقاصد قابل توجه گردشگری سلامت در غرب کشور تبدیل شود، ظرفیتی ارزشمند که اگر به‌درستی شناسایی، برنامه‌ریزی و مدیریت شود، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه استان در عرصه گردشگری خواهد بود.

گردشگری سلامت در مفهوم امروز خود تنها به سفر برای دریافت خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از خدمات پزشکی، درمانی، توان‌بخشی، پیشگیری، تندرستی و حتی بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی و آب‌وهوایی را در بر می‌گیرد. در این میان، ایلام به دلیل نزدیکی جغرافیایی به کشور عراق و وجود مرز بین‌المللی مهران، از مزیت رقابتی مهمی برخوردار است که می‌تواند زمینه جذب گردشگران سلامت، به‌ویژه از مناطق همجوار عراق را فراهم کند.

یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی استان، استفاده از ظرفیت مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، پزشکان متخصص و کادر درمانی توانمند است. توسعه خدمات درمانی باکیفیت، تسهیل دسترسی بیماران خارجی به خدمات پزشکی، ایجاد سازوکارهای پذیرش و راهنمایی بیماران و تقویت ارتباط میان مراکز درمانی و فعالان بخش گردشگری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه این حوزه را هموار کند.

از سوی دیگر، نباید ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری ایلام را در این زمینه نادیده گرفت. طبیعت بکر، چشم‌اندازهای کوهستانی، آب‌وهوای متنوع، چشمه‌ها و جاذبه‌های طبیعی استان، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری تندرستی و سلامت‌محور فراهم کرده است. ترکیب خدمات درمانی با اقامت مناسب، تغذیه سالم، آرامش محیطی و بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران ایجاد کند.

البته تحقق این هدف نیازمند نگاه جزیره‌ای و مقطعی نیست. گردشگری سلامت ماهیتی فرابخشی دارد و موفقیت آن مستلزم همکاری و هماهنگی دستگاه‌هایی همچون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، بخش خصوصی، فعالان حوزه حمل‌ونقل و سایر نهادهای مرتبط است.

در این مسیر، تدوین برنامه جامع گردشگری سلامت استان، شناسایی ظرفیت‌های درمانی و طبیعی، معرفی توانمندی‌های ایلام در بازار هدف کشور عراق، آموزش نیروی انسانی مسلط به زبان عربی، ایجاد زیرساخت‌های اقامتی استاندارد و تسهیل فرآیندهای پذیرش گردشگران خارجی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین حضور هدفمند در نمایشگاه‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی و ایجاد ارتباط مؤثر با آژانس‌های گردشگری و مراکز درمانی کشور عراق می‌تواند به معرفی بهتر توانمندی‌های استان کمک کند.

نکته مهم دیگر، ضرورت توجه به کیفیت خدمات و اعتمادسازی است. گردشگر سلامت پیش از هر چیز به دنبال خدمات تخصصی، امنیت درمانی، شفافیت هزینه‌ها، احترام به حقوق بیمار و دسترسی آسان به خدمات است. بنابراین، توسعه این حوزه بدون استانداردسازی، نظارت مستمر و ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بی‌تردید، گردشگری سلامت می‌تواند برای ایلام فراتر از یک فرصت گردشگری، به یک راهبرد اقتصادی و توسعه‌ای تبدیل شود. این حوزه ظرفیت آن را دارد که علاوه بر افزایش ورود گردشگران خارجی، به رونق هتل‌ها، مراکز اقامتی، بازار صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و سایر کسب‌وکارهای محلی کمک کند و زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی را در استان به وجود آورد.

ایلام امروز برای بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و مرزی خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و میدان دادن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. گردشگری سلامت می‌تواند یکی از مسیرهای تحقق این هدف باشد؛ مسیری که با نگاه علمی، مدیریت منسجم و استفاده از ظرفیت‌های بومی، زمینه تبدیل ایلام به یکی از قطب‌های نوظهور گردشگری سلامت در غرب کشور را فراهم خواهد کرد.

فرصت توسعه پیش روی ایلام است، باید از ظرفیت مرز مهران، توان تخصصی مراکز درمانی و جاذبه‌های طبیعی استان، برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر در اقتصاد گردشگری بهره گرفت.

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