۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶

رفع خطر اضطراری بازار سنتی اراک در پی بارندگی‌های شدید/ اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از بناهای تاریخی انجام شد

رفع خطر اضطراری بازار سنتی اراک در پی بارندگی‌های شدید/ اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از بناهای تاریخی انجام شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی گفت: در پی بارندگی‌های شدید و با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی، نفوذ رطوبت و بروز خسارت به بافت تاریخی بازار سنتی اراک، عملیات رفع خطر اضطراری و بازگشایی مسیرهای هدایت آب در راسته اصلی، چاه‌ها، تیمچه‌ها و نادونی‌های بازار با مشارکت شهرداری بافت تاریخی اراک اجرا شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز یکشنبه ۱۷ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی و بارندگی‌های شدید اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی و وقوع بارندگی‌ها و ضرورت حفاظت از کالبد ارزشمند بازار تاریخی اراک، اقدامات فوری و پیشگیرانه برای رفع خطرهای احتمالی و جلوگیری از تجمع آب در بخش‌های مختلف این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: در این عملیات، بازگشایی و پاک‌سازی مسیرهای عبور و هدایت آب در راسته اصلی بازار، چاه‌ها، تیمچه‌ها و نادونی‌ها انجام شد تا ضمن تسهیل خروج آب‌های سطحی و باران، احتمال آب‌گرفتگی و آسیب به بخش‌های مختلف این بنای ارزشمند تاریخی به حداقل برسد.

او با تأکید بر اهمیت صیانت مستمر از بازار تاریخی اراک تصریح کرد: مدیریت شرایط اضطراری در بناهای تاریخی، به‌ویژه در زمان بارندگی‌های شدید، نیازمند اقدامات به‌موقع، هماهنگی بین دستگاهی و مالکین و نظارت مستمر است و در این راستا همکاری مجموعه شهرداری بافت تاریخی اراک در اجرای اقدامات پیشگیرانه و رفع خطر قابل تقدیر است.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از بازار تاریخی اراک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویتی، اقتصادی و تاریخی شهر، نیازمند توجه مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی، اقدامات لازم را برای صیانت از این میراث ارزشمند دنبال می‌کند.
 

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کد خبر 1405081701248
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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