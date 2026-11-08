۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹

ششمین نشست کمیته فنی سرمایه‌گذاری خراسان شمالی با بررسی ۱۱ طرح کلان برگزار شد

ششمین نشست کمیته فنی سرمایه‌گذاری خراسان شمالی با بررسی ۱۱ طرح کلان برگزار شد

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی گفت: ششمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با هدف بررسی و تصویب ۱۱ طرح توسعه‌ای در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالله سهرابی اظهار کرد: در ششمین نشست کمیته فنی سرمایه‌گذاری خراسان شمالی  روز شنبه ۱۶ آبان ماه، طرح‌های متنوعی در شهرستان‌های بجنورد، گرمه، جاجرم، شیروان، فاروج و اسفراین مورد بررسی قرار گرفتند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به تنوع پروژه‌های بررسی شده افزود: این طرح‌ها شامل مجموعه‌هایی همچون هتل، اردوگاه‌های گردشگری، مراکز تفریحی و سرگرمی، مجتمع‌های گردشگری، دهکده‌های سلامت و سفره‌خانه‌های سنتی است که با هدف متنوع‌سازی ظرفیت‌های اقامتی و تفریحی استان تدوین شده‌اند.

سهرابی تأکید کرد: مجموع حجم سرمایه‌گذاری این ۱۱ طرح، بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که با اجرایی شدن، ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۱۷۰ نفر را در مناطق مختلف استان فراهم خواهد کرد.

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کد خبر 1405081701249
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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