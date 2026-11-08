به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده روز ۱۶ آبان ماه، با اشاره به اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای صیانت از بناهای تاریخی در برابر شرایط جوی و بارندگی‌های پیشرو، گفت: در چارچوب مدیریت بحران و آمادگی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارش‌ها، موضوع آماده‌باش به‌تمامی شهرستان‌های استان ابلاغ‌شده و هماهنگی‌های لازم برای بررسی وضعیت بناهای تاریخی و انجام اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها موظف شده‌اند موضوع بازبینی ناودان‌ها و وضعیت هدایت و دفع آب‌های سطحی را به متولیان بناهای تاریخی ثبت‌شده اطلاع‌رسانی کنند تا پیش از تشدید بارندگی‌ها، وضعیت این بخش‌ها بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات احتمالی انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به دامنه این هماهنگی‌ها تصریح کرد: این اطلاع‌رسانی علاوه بر متولیان سایر بناهای ثبتی، هیئت‌امنا و مسئولان نگهداری مساجد تاریخی، امامزادگان تاریخی و اماکن تحت پوشش میراث‌فرهنگی را نیز دربر می‌گیرد.

کرم‌زاده افزود: همچنین هماهنگی‌های لازم با دهیاری‌ها انجام‌شده است تا بناهای تاریخی فاقد متولی نیز از قلمرو اقدامات پیشگیرانه خارج نمانند و با همکاری عوامل محلی، وضعیت این آثار بررسی و اقدامات ضروری برای حفاظت از آن‌ها پیگیری شود.

او تأکید کرد: شناسایی و رسیدگی به وضعیت بناهای تاریخی فاقد متولی، در کنار جلب مشارکت مسئولان و متولیان آثار ثبتی، از محورهای این برنامه آمادگی است تا امکان بروز آسیب‌های ناشی از نفوذ و تجمع آب باران در بخش‌های مختلف بناها تا حد امکان کاهش یابد.

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