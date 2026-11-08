۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان

آماده‌باش میراث‌فرهنگی اصفهان برای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر بارش‌ها

آماده‌باش میراث‌فرهنگی اصفهان برای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر بارش‌ها

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از اعلام آماده‌باش به شهرستان‌های استان برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از بارش‌ها به بناهای تاریخی خبر داد و گفت: بازبینی ناودان‌ها و بررسی وضعیت دفع آب باران در بناهای ثبتی با مشارکت متولیان این آثار در دستور کار قرارگرفته است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده روز ۱۶ آبان ماه، با اشاره به اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای صیانت از بناهای تاریخی در برابر شرایط جوی و بارندگی‌های پیشرو، گفت: در چارچوب مدیریت بحران و آمادگی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارش‌ها، موضوع آماده‌باش به‌تمامی شهرستان‌های استان ابلاغ‌شده و هماهنگی‌های لازم برای بررسی وضعیت بناهای تاریخی و انجام اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها موظف شده‌اند موضوع بازبینی ناودان‌ها و وضعیت هدایت و دفع آب‌های سطحی را به متولیان بناهای تاریخی ثبت‌شده اطلاع‌رسانی کنند تا پیش از تشدید بارندگی‌ها، وضعیت این بخش‌ها بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات احتمالی انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به دامنه این هماهنگی‌ها تصریح کرد: این اطلاع‌رسانی علاوه بر متولیان سایر بناهای ثبتی، هیئت‌امنا و مسئولان نگهداری مساجد تاریخی، امامزادگان تاریخی و اماکن تحت پوشش میراث‌فرهنگی را نیز دربر می‌گیرد.

کرم‌زاده افزود: همچنین هماهنگی‌های لازم با دهیاری‌ها انجام‌شده است تا بناهای تاریخی فاقد متولی نیز از قلمرو اقدامات پیشگیرانه خارج نمانند و با همکاری عوامل محلی، وضعیت این آثار بررسی و اقدامات ضروری برای حفاظت از آن‌ها پیگیری شود.

او تأکید کرد: شناسایی و رسیدگی به وضعیت بناهای تاریخی فاقد متولی، در کنار جلب مشارکت مسئولان و متولیان آثار ثبتی، از محورهای این برنامه آمادگی است تا امکان بروز آسیب‌های ناشی از نفوذ و تجمع آب باران در بخش‌های مختلف بناها تا حد امکان کاهش یابد.

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کد خبر 1405081701252
سعید احمدی
دبیر مهدی نورعلی

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