سرهنگ آیت احمدی امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در گفت و گو با خبرنگار میراث‌آریا، با تاکید بر اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی در شرایط جوی، اظهار کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در تمامی برنامه‌ها و عملیات‌ها، طرح‌های مشخصی دارد و در راستای مقابله با حوادث جوی نیز اولین اولویت ما شناسایی و احصای آثار و بناهای پرخطر است. از آنجایی که بناهای تاریخی ما احتمالا در معرض آسیب و مخاطرات ناشی از تغییرات جوی قرار دارند، لذا اقدامات پیشگیرانه از طریق گشت‌های مشخص، اولویت اصلی ماست.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی افزود: هدف از این گشت‌های پیشگیرانه، ورود سریع نیروها به صحنه در صورت بروز حادثه است. ما از طریق ابلاغیه‌هایی که به سطح استان‌ها ارسال می‌کنیم، آمادگی عملیاتی را در تمام مناطق، از جمله مناظر تاریخی، افزایش می‌دهیم.

او در ادامه به تبیین رویکرد عملیاتی یگان پرداخت و گفت: تجربه نشان داده است که در صورت بروز ناگهانی حوادث، خطر تخریب و پخش شدن بقایای آثار در جغرافیای منطقه بسیار بالاست. به همین دلیل، ما بخشی را تحت عنوان حفاظت اضطراری تعریف کرده‌ایم که در آن، ورود سریع و اقدامات عملیاتی در مجموعه‌های تاریخی برای جلوگیری از خسارت، به شدت مورد تأکید است.



همکاری‌های بین‌بخشی و مانورهای سالانه

سرهنگ احمدی با اشاره به ماهیت همکاری‌های این یگان، تأکید کرد که پیشگیری از حوادث، یک فعالیت بین‌بخشی و برون‌بخشی است. ما در راستای پیشگیری از حوادث، با تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله آتش‌نشانی، نیروهای امدادی و سایر نهادهای مرتبط همکاری نزدیک داریم تا در زمان بحران، هماهنگی کامل صورت گیرد.‌

او همچنین از برنامه‌های تمرینی یگان خبر داد و افزود: ما بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، آمادگی خود را در زمان‌های بحران مانند حوادث جوی ناگهانی اعلام می‌کنیم. ما منتظر وقوع حادثه نمی‌مانیم؛ بلکه از قبل برنامه‌ریزی می‌کنیم. در این راستا، سالانه دو مرتبه مانورهای عملیاتی در قالب سناریوهای مختلف از جمله وقوع توفان، سیل، آتش‌سوزی و سایر حوادث طبیعی برگزار می‌کنیم تا سطح آمادگی نیروهایمان تضمین شود.

سرهنگ احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا در بارش‌های اخیر تاکنون گزارشی مبنی بر آسیب به بناهای تاریخی رسیده است یا خیر، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به آثار تاریخی ثبت نشده است، اما با این حال نیروهای ما در وضعیت آمادگی کامل و عملیاتی قرار دارند.

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