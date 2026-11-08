به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز ۱۷ آبان ماه، با اشاره با آغاز عملیات مرمتی و حفاظتی در قلعه تاریخی قمیشلو در شهرستان تیران و کرون، گفت: در چارچوب همکاری‌های مشترک انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان تیران و کرون، اداره میراث‌فرهنگی، فرمانداری و جمعی از خیرین، بخشی از آسیب‌های کالبدی این بنای تاریخی با اجرای عملیات مرمت سقف‌ها و اصلاح سامانه هدایت آب‌های سطحی مورد رسیدگی قرارگرفته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ویژگی‌های تاریخی و معماری قلعه قمیشلو، ادامه داد: این بنای تاریخی با وسعتی حدود یک هکتار و برخورداری از ۱۱۰ اتاق، درگذشته به‌عنوان شکارگاه ظل‌السلطان مورداستفاده قرار می‌گرفته و در محدوده منطقه حفاظت‌شده قمیشلو قرار دارد.

سید العسگری با تأکید بر اهمیت حفاظت مستمر از این مجموعه تاریخی افزود: وسعت قابل‌توجه، تعداد فضاهای معماری و موقعیت مکانی خاص قلعه قمیشلو، این بنا را به مجموعه‌ای شاخص با ویژگی‌های معماری متمایز تبدیل کرده است و حفاظت از آن مستلزم تداوم اقدامات مرمتی و رسیدگی به آسیب‌های کالبدی در بخش‌های مختلف بناست.

او با اشاره به مشارکت انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان تیران و کرون درروند حفاظت و مرمت این اثر تاریخی تصریح کرد: این انجمن با همکاری مجموعه میراث‌فرهنگی، فرمانداری و تعدادی از خیرین، طی چند سال گذشته در اجرای اقدامات مرمتی قلعه مشارکت داشته و در مرحله اخیر نیز مرمت تعدادی از سقف‌های آسیب‌دیده و اصلاح ناودان‌ها باهدف بهبود وضعیت حفاظتی بنا انجام‌شده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به مدیریت آب‌های سطحی در حفاظت از بناهای تاریخی خاطرنشان کرد: اصلاح ناودان‌ها و سامان‌دهی مسیر هدایت آب بارندگی ازجمله اقدامات مهم در کاهش آسیب‌پذیری اجزای معماری بنا در برابر شرایط جوی است، چراکه نفوذ و ماندگاری رطوبت در بخش‌های آسیب‌دیده سقف و سایر عناصر کالبدی می‌تواند زمینه تشدید فرسودگی و تخریب تدریجی مصالح تاریخی را فراهم کند.

سید العسگری همچنین از برنامه واگذاری قلعه قمیشلو به بخش خصوصی برای احیا خبر داد و گفت: با رفع موانع موجود، این بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا زمینه احیا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و معماری آن فراهم شود.

او با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی در این مجموعه تأکید کرد: مشارکت انجمن‌های مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی در کنار نظارت تخصصی میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه حفاظت پایدار از بناهای تاریخی و فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن‌ها را فراهم کند.

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