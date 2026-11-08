۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸

آغاز عملیات مرمت قلعه تاریخی قمیشلو با مشارکت انجمن میراث‌فرهنگی و خیرین

آغاز عملیات مرمت قلعه تاریخی قمیشلو با مشارکت انجمن میراث‌فرهنگی و خیرین

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان از آغاز عملیات حفاظتی و مرمتی در قلعه تاریخی قمیشلو با مشارکت انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی تیران و کرون، فرمانداری و خیرین خبر داد و گفت: این بنای تاریخی پس از رفع موانع، برای احیا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز ۱۷ آبان ماه، با اشاره با آغاز عملیات مرمتی و حفاظتی در قلعه تاریخی قمیشلو در شهرستان تیران و کرون، گفت: در چارچوب همکاری‌های مشترک انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان تیران و کرون، اداره میراث‌فرهنگی، فرمانداری و جمعی از خیرین، بخشی از آسیب‌های کالبدی این بنای تاریخی با اجرای عملیات مرمت سقف‌ها و اصلاح سامانه هدایت آب‌های سطحی مورد رسیدگی قرارگرفته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ویژگی‌های تاریخی و معماری قلعه قمیشلو، ادامه داد: این بنای تاریخی با وسعتی حدود یک هکتار و برخورداری از ۱۱۰ اتاق، درگذشته به‌عنوان شکارگاه ظل‌السلطان مورداستفاده قرار می‌گرفته و در محدوده منطقه حفاظت‌شده قمیشلو قرار دارد.

سید العسگری با تأکید بر اهمیت حفاظت مستمر از این مجموعه تاریخی افزود: وسعت قابل‌توجه، تعداد فضاهای معماری و موقعیت مکانی خاص قلعه قمیشلو، این بنا را به مجموعه‌ای شاخص با ویژگی‌های معماری متمایز تبدیل کرده است و حفاظت از آن مستلزم تداوم اقدامات مرمتی و رسیدگی به آسیب‌های کالبدی در بخش‌های مختلف بناست.

او با اشاره به مشارکت انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان تیران و کرون درروند حفاظت و مرمت این اثر تاریخی تصریح کرد: این انجمن با همکاری مجموعه میراث‌فرهنگی، فرمانداری و تعدادی از خیرین، طی چند سال گذشته در اجرای اقدامات مرمتی قلعه مشارکت داشته و در مرحله اخیر نیز مرمت تعدادی از سقف‌های آسیب‌دیده و اصلاح ناودان‌ها باهدف بهبود وضعیت حفاظتی بنا انجام‌شده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به مدیریت آب‌های سطحی در حفاظت از بناهای تاریخی خاطرنشان کرد: اصلاح ناودان‌ها و سامان‌دهی مسیر هدایت آب بارندگی ازجمله اقدامات مهم در کاهش آسیب‌پذیری اجزای معماری بنا در برابر شرایط جوی است، چراکه نفوذ و ماندگاری رطوبت در بخش‌های آسیب‌دیده سقف و سایر عناصر کالبدی می‌تواند زمینه تشدید فرسودگی و تخریب تدریجی مصالح تاریخی را فراهم کند.

سید العسگری همچنین از برنامه واگذاری قلعه قمیشلو به بخش خصوصی برای احیا خبر داد و گفت: با رفع موانع موجود، این بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا زمینه احیا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و معماری آن فراهم شود.

او با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی در این مجموعه تأکید کرد: مشارکت انجمن‌های مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی در کنار نظارت تخصصی میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه حفاظت پایدار از بناهای تاریخی و فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن‌ها را فراهم کند.

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کد خبر 1405081701256
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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