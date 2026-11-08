به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با محوریت پیگیری تشکیل و فعال‌سازی شورای راهبردی استان و بررسی سازوکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی این شورا برگزار شد.

در این نشست که شنبه ۱۶ آبان برگزار شد، موضوع راه‌اندازی و پیگیری فعالیت شورای راهبردی استان به‌عنوان فضایی برای هم‌اندیشی، بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و تدوین راهکارهای تخصصی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، صاحب‌نظران، کارشناسان، فعالان اقتصادی و متخصصان حوزه‌های مرتبط برای شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای کارشناسی و کمک به تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید شد.

معاونین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان همدان، بر ضرورت تبدیل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی شورای راهبردی به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تاکید کردند، به‌گونه‌ای که خروجی این شورا بتواند در ارتقای جایگاه گردشگری استان، تقویت اقتصاد میراث‌فرهنگی و توسعه صنایع‌دستی نقش موثری ایفا کند.

در ادامه، ابعاد مختلف نحوه تعامل معاونت‌های تخصصی با شورای راهبردی، تعیین اولویت‌های موضوعی، شناسایی صاحب‌نظران و برنامه‌ریزی برای پیگیری پیشنهادها و مصوبات مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نشست، بر ضرورت هماهنگی میان معاونت‌های اداره‌کل و پیگیری مستمر فرآیند تشکیل و فعالیت شورای راهبردی با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی استان تاکید شد.

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