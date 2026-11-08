به گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با بیان این خبر گفت: در این برنامه دانش‌آموزان در قالب کارگاه آموزشی و رنگ‌آمیزی با تاریخ کهن دیار شوشتر، سامانه آبی ـ تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و اهمیت حفظ و پاسداشت این گنجینه ارزشمند آشنا شدند.



عاطفه رشنویی اظهار کرد: کارگاه‌های برگزار شده در مدارس زرین و فردای روشن با حضور کارشناسان پایگاه میراث جهانی سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر همراه بود و در آن ضمن ارائه توضیحات متناسب با گروه سنی کودکان درباره آثار شاخص این مجموعه، از جمله بند میزان، مجموعه آسیاب‌ها و آبشارها، میل کلاه‌فرنگی و پل‌بند شادروان، بروشورهای معرفی ویژه کودکان و راهنمای رنگ‌آمیزی با موضوع آشنایی با میراث ملی و جهانی شوشتر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.



مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر با تأکید بر نقش آموزش در حفاظت پایدار از میراث فرهنگی گفت: آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث تاریخی شهرشان، نخستین گام در مسیر حفاظت از آن است. وقتی دانش‌آموز بداند سازه‌های آبی شوشتر چه جایگاهی در تاریخ مهندسی آب جهان دارد و چرا در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است، خود به بهترین حافظ و معرف این میراث تبدیل می‌شود.



او افزود: پایگاه میراث جهانی شوشتر در کنار مأموریت‌های پژوهشی، حفاظتی و مرمتی، توسعه برنامه‌های آموزشی ویژه مدارس را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد و برگزاری کارگاه‌های آشنایی با میراث، توزیع بسته‌های آموزشی کودک و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف از جمله روز دانش‌آموز، در همین راستا انجام می‌شود.

انتهای پیام/