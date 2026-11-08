به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه پیگیری و هماهنگی به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات ابلاغی از محل جزء (۱) ماده ۹۵، با حضور نمایندگان بانک‌های عامل و به همت معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان برگزار شد.

در این نشست که شنبه ۱۶ آبان برگزار شد، آخرین وضعیت تسهیلات ابلاغی، فرآیند معرفی و بررسی پرونده‌های متقاضیان و راهکارهای تسریع در پرداخت منابع مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در این جلسه با تاکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت تسهیلات ابلاغی اظهار کرد: اولویت اصلی در هدایت این منابع، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و پایدار به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان است. طرح‌هایی که علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد پایدار برای جوامع محلی، زمینه رونق اقتصاد روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و گردشگری را فراهم می‌کنند.

علیرضا قاسمی با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان، افزود: بخشی از ظرفیت این تسهیلات می‌تواند در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه و تجهیز کارگاه‌های تولیدی، ارتقای ظرفیت تولید و بازاریابی محصولات و تقویت مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک این حوزه به کار گرفته شود تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان و صنعتگران فراهم شود.

او بر ضرورت تعامل و همکاری موثر بانک‌های عامل، تسهیل فرآیند بررسی و تکمیل پرونده‌ها، رفع موانع پرداخت تسهیلات و پیگیری مستمر جذب منابع ابلاغی تاکید کرد.

در پایان نشست، بر هماهنگی بیشتر میان معاونت سرمایه‌گذاری و بانک‌های عامل با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات و هدایت هدفمند منابع به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، اشتغال‌زا و اثرگذار بر توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و اقتصاد جوامع محلی تاکید شد.

انتهای پیام/