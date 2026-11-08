به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی رستمی‌نژاد روز شنبه ۱۶ آبان ماه جاری در بازدید از روند اجرای طرح هادی روستای حسنلو نقده، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، سامان‌دهی زیرساخت‌ها و ارتقای سیمای بصری این روستای تاریخی تأکید کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و عوامل پروژه، خواستار تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده طرح هادی و رفع نواقص برای شتاب‌بخشی به روند ثبت جهانی این روستا شد.

او تصریح کرد: روستای حسنلو به دلیل برخورداری از پیشینه فرهنگی و تاریخی ارزشمند و قرار گرفتن در مجاورت تپه باستانی حسنلو، از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان نقده به‌شمار می‌رود و اجرای هماهنگ طرح‌های عمرانی، خدماتی و گردشگری در این روستا، با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت محیط و فراهم‌سازی زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آن در مسیر ثبت جهانی دنبال می‌شود.

فرماندار نقده نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی روستای حسنلو و ظرفیت‌های ارزشمند آن در حوزه گردشگری، آماده‌سازی این روستا را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم محلی دانست.

امیرعباس جعفری بر لزوم تبدیل برنامه‌ها و تصمیمات به اقدامات عملی، تعیین زمان‌بندی مشخص برای تکمیل پروژه‌ها و نظارت مستمر بر روند اجرای تعهدات تأکید کرد و خواستار همراهی مجموعه‌های اجرایی برای رفع موانع و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای معرفی شایسته این روستای تاریخی شد.

او ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تکمیل سنگ‌فرش معابر و پیاده‌روها، اصلاح دیواره‌های فضاهای سبز، اجرای رمپ دسترسی افراد دارای معلولیت، تکمیل دیوار ساحلی و نرده‌های حفاظتی، سامان‌دهی میدان مرکزی و تکمیل المان‌های فرهنگی از جمله جام زرین حسنلو در دستور کار پیمانکاران قرار گرفته است.

جعفری گفت: همچنین دهیاری روستا مسئولیت سامان‌دهی فضاهای سبز، رنگ‌آمیزی تجهیزات و جداره‌های موردنظر، نصب سطل‌های زباله تفکیک‌شده و ایمن‌سازی فضای بازی کودکان را بر عهده گرفته است، نصب تابلوهای راهنمای گردشگری، تعیین نشان و هویت بصری روستا، راه‌اندازی پایگاه اینترنتی معرفی حسنلو، اصلاح مسیرهای دسترسی و خط‌کشی معابر، تقویت روشنایی و پوشش اینترنت و بررسی الزامات بهداشت محیطی نیز از دیگر اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

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