نشست پیوند رسانه و گردشگری برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست خبری رضا همتی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، صبح امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در محل این اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست، رضا همتی با تشریح برنامه‌ها، اقدامات و اولویت‌های حوزه گردشگری استان تهران، به تبیین ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای توسعه گردشگری، رونق سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های گردشگری پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه استان تهران به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور، اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری، فرصت ارزشمندی برای معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان و توسعه جریان گردشگری در مناطق مختلف فراهم کرده است.

معاون گردشگری استان تهران در ادامه به تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه حمایت از فعالان گردشگری، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، توسعه تأسیسات گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات پرداخت و بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و رسانه‌ها برای تحقق اهداف گردشگری استان تأکید کرد.

همتی همچنین در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های این معاونت درباره چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌انداز پیش‌روی صنعت گردشگری استان تهران پرداخت.

پایان این نشست، خبرنگاران به طرح پرسش‌ها و بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل و موضوعات مرتبط با گردشگری استان پرداختند و معاون گردشگری اداره‌کل نیز به سؤالات مطرح‌شده پاسخ داد.

این نشست با هدف تقویت تعامل دوسویه با رسانه‌ها، تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان تهران برگزار شد.

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