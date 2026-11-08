بارش باران و برف در ۲۹ استان/ افت محسوس دما در نیمه شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: امروز یکشنبه۱۷ آبان ماه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، همدان، مرکزی، اصفهان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و برخی مناطق خراسان رضوی، سمنان، یزد و شمال استان‌های کرمان و خراسان جنوبی بارش باران رعد و برق وزش باد شدید در نقاط مستعد تگرگ و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه شدت بارش در استان‌های واقع در جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس جنوبی است. دوشنبه ۱۸ آبان ماه در استان‌های ساحلی دریای خزر برخی مناطق شمال غرب شمال شرق و دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و جنوبی زاگرس سه شنبه ۱۹ آبان ماه در استان‌های ساحلی دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق، چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در برخی مناطق جنوب، جنوب غرب، غرب سواحل دریای خزر و پنجشنبه ۲۱ آبان ماه در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش رخ می‌دهد.

به گفته ضیاییان امروز یکشنبه ۱۷ و فردا دوشنبه ۱۸ آبان ماه در برخی مناطق شمال شرق، مرکز، غرب، شمال غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعت‌ها وزش باد شدید و در برخی مناطق شرق و جنوب وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: از بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۷ آبان تا سه شنبه ۱۹ آبان ماه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است. طی دو روز آینده نیز دریای خزر، نیمه شمالی خلیج فارس و از سه شنبه ۱۹ تا پنج شنبه ۲۱ آبان ماه خلیج فارس مواج خواهد شد.

او درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهارکرد: آسمان تهران فردا دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه کمی ابری از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه صاف در صبح وزش باد شدید با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا دوشنبه ۱۸ و پس فردا سه شنبه ۱۹ آبان ماه بندرعباس با دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و فردا اردبیل با دمای ۲- و پس فردا اردبیل و ارومیه با دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.

انتهای پیام/