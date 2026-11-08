تردد موتورسیکلت در معابر ممنوع شد

به گزارش میراث آریا، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه مصادف با هفدهم آبان ماه شاهد بارش نزولات آسمانی در کلان‌شهر تهران هستیم.

او افزود: رعایت فاصله طولی با وسیله نقلیه مقابل به علت لغزنده بودن معبر ضروری است و سیستم گرمایشی خودرو باید آماده به کار باشد. حتماً اگر در یک تقاطع مشاهده کردید که ترافیک سنگین است و چراغ برای شما در آن تقاطع سبز است، حرکت نکنید و پشت خط ایست بایستید و اجازه دهید قسمت دیگری از تقاطع عبور کنند تا راه مقابل شما باز شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تردد موتورسیکلت با توجه به بارش باران و نزولات آسمانی کلاً ممنوع است و هیچ موتورسواری در معابر با توجه به لغزنده بودن معبر و بارش باران حق تردد ندارد.

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