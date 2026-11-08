به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا که با حضور سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، محمد حسنی مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی، شهرام شکری مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان، سامان عرفانی فرماندار کامیاران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و فاز نخست آن با زیربنای حدود هفت هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: این مجموعه شامل جایگاه عرضه سوخت بنزین و گازوئیل، رستوران دوطبقه، فضاهای تجاری و خدماتی، نمازخانه‌های مجزا، ۱۷ چشمه سرویس بهداشتی و واحدهای خدمات خودرویی از جمله تعویض روغنی، پنچرگیری، مکانیکی و کارواش است.

او با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه عنوان کرد: برای احداث و تجهیز بخش رستوران و فضاهای رفاهی حدود ۹۰ میلیارد تومان و برای راه‌اندازی جایگاه سوخت حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است؛ همچنین دو میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی و دو میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به این طرح اختصاص یافته است.

وطن‌دوست اشتغال‌زایی را از دستاوردهای مهم این پروژه دانست و یادآور شد: با بهره‌برداری از فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا، حدود ۶۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه اشاره کرد و گفت: احداث تالار مراسم، هتل، استخر شنا، مجموعه موج‌های آبی و سوئیت‌های اقامتی از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده در فازهای بعدی است که با تکمیل آن‌ها، ظرفیت‌های اقامتی و تفریحی مجموعه افزایش خواهد یافت.

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