۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان خبر داد:

سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومانی و ایجاد ۶۰ فرصت شغلی در مجتمع گردشگری ساشا کردستان

سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومانی و ایجاد ۶۰ فرصت شغلی در مجتمع گردشگری ساشا کردستان

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای احداث و راه‌اندازی فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا در شهرستان کامیاران خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ نفر فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا که با حضور سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، محمد حسنی مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی، شهرام شکری مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان، سامان عرفانی فرماندار کامیاران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و فاز نخست آن با زیربنای حدود هفت هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: این مجموعه شامل جایگاه عرضه سوخت بنزین و گازوئیل، رستوران دوطبقه، فضاهای تجاری و خدماتی، نمازخانه‌های مجزا، ۱۷ چشمه سرویس بهداشتی و واحدهای خدمات خودرویی از جمله تعویض روغنی، پنچرگیری، مکانیکی و کارواش است.

او با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه عنوان کرد: برای احداث و تجهیز بخش رستوران و فضاهای رفاهی حدود ۹۰ میلیارد تومان و برای راه‌اندازی جایگاه سوخت حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است؛ همچنین دو میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی و دو میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به این طرح اختصاص یافته است.

وطن‌دوست اشتغال‌زایی را از دستاوردهای مهم این پروژه دانست و یادآور شد: با بهره‌برداری از فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا، حدود ۶۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه اشاره کرد و گفت: احداث تالار مراسم، هتل، استخر شنا، مجموعه موج‌های آبی و سوئیت‌های اقامتی از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده در فازهای بعدی است که با تکمیل آن‌ها، ظرفیت‌های اقامتی و تفریحی مجموعه افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081701265
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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