به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود آبیان امروز ۱۷ آبان ماه جاری گفت: شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی با رویکردی متفاوت و باهدف تقویت جایگاه اصفهان در صنعت گردشگری کشور، توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری میان فعالان اقتصادی و حرفه‌ای صنعت گردشگری برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: در این دوره تلاش داریم نمایشگاه از قالب سنتی معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری فراتر رفته و به بستری تخصصی برای بازاریابی مقصد، معرفی محصولات نوین گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری تعاملات تجاری مؤثر تبدیل شود.

آبیان با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در برگزاری این نمایشگاه، افزود: حضور فعال دفاتر خدمات مسافرتی، هتلداران، سرمایه‌گذاران، تشکل‌های حرفه‌ای، هنرمندان صنایع‌دستی و سایر فعالان زنجیره ارزش گردشگری، از ارکان اصلی موفقیت این رویداد خواهد بود.

او با تأکید بر ضرورت تقویت ابعاد ملی و بین‌المللی این نمایشگاه، تصریح کرد: یکی از محورهای موردتوجه در برنامه‌ریزی این دوره، فراهم‌سازی زمینه حضور فعالان گردشگری سایر استان‌ها و توسعه تعاملات با بازارهای هدف خارجی است تا نمایشگاه اصفهان به فرصتی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری ایران و ایجاد ارتباطات تجاری جدید تبدیل شود.

معاون گردشگری استان اصفهان گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی تجاری (B۲B)، تعاملات میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی (B۲G)، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه ظرفیت‌های گردشگری تجربه محور، سلامت، فرهنگی، تاریخی، طبیعی و رویدادمحور ازجمله محورهای موردتوجه در این نمایشگاه است.

آبیان با اشاره به پیوند گردشگری و صنایع‌دستی، ادامه داد: صنایع‌دستی اصفهان نه‌تنها بخشی از هویت فرهنگی این استان، بلکه یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی آن در بازار گردشگری است و نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی این ظرفیت و تقویت پیوند میان تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان صنعت سفر خواهد بود.

او افزود: نگاه ما به نمایشگاه گردشگری، صرفاً برگزاری یک رویداد چهارروزه نیست؛ بلکه ایجاد بستری برای همکاری‌های پایدار، افزایش سهم استان از بازار سفر، تقویت گردشگری ورودی و افزایش مدت اقامت گردشگران است.

معاون گردشگری استان اصفهان با دعوت از فعالان صنعت گردشگری، سرمایه‌گذاران، تشکل‌های حرفه‌ای و علاقه‌مندان برای مشارکت در این رویداد بین‌المللی، اظهار امیدواری کرد که شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان، گامی مؤثر در مسیر تحقق رویکرد «اصفهان؛ از میراث تا تجربه، از تجربه تا رونق» باشد.

گفتنی است شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

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