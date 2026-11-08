به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز شنبه ۱۶ آبان ماه و در نشست مشترک با مسعود صرامی بنیان‌گذار شهرک سلامت اصفهان که باهدف تقویت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی و بررسی زمینه‌های مشارکت کارآفرینان و مجموعه‌های پیشرو در توسعه گردشگری سلامت استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت میزبانی اصفهان از چهارمین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در بهار ۱۴۰۶، گفت: میزبانی این رویداد بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای تثبیت جایگاه اصفهان در بازار گردشگری سلامت منطقه است، فرصتی که موفقیت آن تنها به برگزاری یک نمایشگاه محدود نمی‌شود، بلکه باید به توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب بازارهای جدید و ایجاد ارتباطات پایدار میان ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و فعالان بین‌المللی این حوزه منجر شود.

معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت مشارکت مؤثر بخش خصوصی، ادامه داد: تجربه نشان داده است که رویدادهای بزرگ بین‌المللی زمانی به نتایج اقتصادی ماندگار دست می‌یابند که ظرفیت‌های حاکمیتی، تخصصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرند. از این منظر، حضور کارآفرینان شاخص و مجموعه‌های توانمند اقتصادی استان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در ارتقای کیفیت و اثربخشی این رویداد داشته باشد.

آبیان با اشاره به ظرفیت‌های شهرک سلامت اصفهان و تجربیات مدیریتی مسعود صرامی، افزود: شهرک سلامت اصفهان ازجمله ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه زیرساخت‌های سلامت است و بهره‌گیری از تجربه، توان مدیریتی و شبکه ارتباطات حرفه‌ای آقای صرامی و گروه همراه ایشان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ابعاد تخصصی، اقتصادی و بین‌المللی این رویداد باشد.

او همچنین با تشریح رویکرد معاونت گردشگری در برگزاری چهارمین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو، تصریح کرد: نگاه ما به این رویداد، فراتر از یک گردهمایی تشریفاتی یا نمایشگاهی است. هدف آن است که اصفهان به بستری برای گفت‌وگوهای تخصصی، مذاکرات تجاری، معرفی توانمندی‌های درمانی و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان فعالان گردشگری سلامت کشورهای منطقه تبدیل شود.

معاون گردشگری استان اصفهان گفت: در این مسیر، مشارکت مجموعه‌های پیشرو بخش خصوصی، به‌ویژه درزمینهٔ معرفی ظرفیت‌های درمانی، ارتباط با فعالان اقتصادی و توسعه تعاملات بین‌المللی، می‌تواند به افزایش دستاوردهای عملی این رویداد کمک کند.

در ادامه این نشست، زمینه‌های همکاری مسعود صرامی و گروه تخصصی وی در بخش‌های مختلف رویداد، ازجمله بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرک سلامت، تقویت ارتباط با فعالان حوزه سلامت، مشارکت در برنامه‌های تخصصی و کمک به توسعه تعاملات اقتصادی و بین‌المللی موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

گفتنی است چهارمین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در بهار ۱۴۰۶ به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد. این رویداد با رویکرد توسعه دیپلماسی گردشگری سلامت، معرفی ظرفیت‌های درمانی استان، گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و تجاری و تقویت جایگاه اصفهان در بازارهای منطقه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود.

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